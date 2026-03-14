El Ayuntamiento de Cáceres regula el teletrabajo, hasta tres días por semana, para el personal

El Ayuntamiento de Cáceres permitirá a su personal municipal acogerse a la modalidad de teletrabajo hasta un máximo de tres días por semana, según recogen las bases que regulan esta prestación de servicios y cuya convocatoria ha sido publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Regulación

La Junta local de Gobierno de Cáceres ha tomado conocimiento de esta publicación, que regula la prestación del servicio en régimen de teletrabajo para el personal del consistorio, así como para sus organismos autónomos y entes públicos dependientes.

Entre las principales novedades figura que los empleados municipales podrán solicitar esta modalidad en cualquier momento del año, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles dentro de una misma unidad administrativa, se aplicará un sistema de baremación que priorizará criterios de conciliación familiar, situaciones de discapacidad o dependencia y la distancia entre el domicilio y el centro de trabajo.

El teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible, con una duración inicial de un año que podrá prorrogarse automáticamente si se mantienen las condiciones que dieron lugar a su autorización. Asimismo, la modalidad no podrá superar los tres días semanales de trabajo a distancia, debiendo completarse el resto de la jornada en régimen presencial en el puesto habitual.

Tres meses

La autorización de las solicitudes deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses y el funcionamiento del sistema será evaluado por una comisión técnica encargada de supervisar su aplicación.

El personal que se acoja a esta modalidad deberá cumplir los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla municipal, incluyendo el control por objetivos, el registro horario y la elaboración periódica de informes sobre las tareas desarrolladas.