Poesía, teatro y música: la cultura regresa a los Jardines de Pedrilla en Cáceres con 'Bajo el Magnolio'

Los Jardines de Pedrillaacogerán la próxima semana la segunda edición de 'Bajo el magnolio'. La cita llega tras el éxito de la primera entrega. Se trata de una propuesta cultural de la Diputación de Cáceres. El evento toma como referencia la floración del magnolio, uno de los símbolos del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Museo Guayasamín. La programación se desarrollará del 18 al 20 de marzo.

Jorge Valiente

'Bajo el magnolio' nació como una propuesta cultural ligada a la llegada de la primavera en este espacio. La Diputación lo ha consolidado como un ciclo de pequeño formato. El objetivo es acercar la cultura al público en un entorno singular. El jardín vuelve así a convertirse en escenario para la poesía, el teatro y la música.

Tres propuestas culturales

La programación arrancará el miércoles 18 de marzo con la presentación del poemario 'Apenas gritar', de Charlotte Lecharlier. La autora es una escritora belga afincada en Cáceres desde 2007. Escribe poesía en francés desde niña, y a partir de 2018 también lo hace en castellano. Comparte parte de su obra en redes bajo el seudónimo 'Una belga por soleares'. Además, es filóloga y psicóloga dedicada a la psicoterapia humanista.

Su escritura tiene un tono íntimo y alegórico. Se mueve en una línea cercana al simbolismo francés y al realismo mágico. En 2024 publicó 'La casa de tierra y piel' y ahora suma 'Apenas gritar' a su trayectoria.

La cita del miércoles será un recital poético con acompañamiento musical. Charlotte Lecharlier estará acompañada por Pedro Calero al piano y Enrique Tejado al contrabajo. La propuesta invita al público a parar, escuchar y dejarse llevar por la voz y la música.

El jueves 19 de marzo será el turno del teatro. Jachas Teatro ofrecerá fragmentos de 'Las horas serenas'. La obra explora un territorio marcado por la verdad, el silencio y la memoria. También plantea una reflexión sobre la autoría, la identidad y la reparación.

Jachas es un grupo de Torrejoncillo. Comenzó su andadura en los años 80. Desde entonces ha recorrido escenarios de todo el país. En Extremadura ha actuado en espacios como el López de Ayala de Badajoz, el Gran Teatro de Cáceres o la Sala Trajano de Mérida. En 2024 fue seleccionado para representar el texto ganador del XXVI Premio de Textos Teatrales Fatex Teatro-Raúl Moreno.

Una cita para disfrutar la cultura al aire libre

La programación se cerrará el viernes 20 de marzo con el concierto de Sara Lugarda. La cantautora cacereña volverá a subirse al escenario en Pedrilla junto a su grupo. Su regreso llega tras un año de parón por una intervención que la mantuvo alejada de la música en directo.

Sara Lugarda ha construido un repertorio de canciones biográficas. Su música mezcla géneros y se mueve entre el inglés y el español. Desde 2019 ha pasado por distintos escenarios del circuito extremeño. También ha mostrado un fuerte compromiso social. Ha participado en iniciativas ligadas a los derechos humanos, en conciertos celebrados durante la pandemia y en el proyecto 'En femenino'.

Con esta segunda edición, 'Bajo el Magnolio' busca repetir la buena acogida del pasado año. Lo hace con una fórmula sencilla. Tres días. Tres propuestas. Y un entorno singular para disfrutar de la cultura al aire libre en uno de los espacios más reconocibles de Pedrilla. Todas las actividades comenzarán a las 18:30 horas, con entrada será libre hasta completar aforo. Si llueve, se celebrarán en el interior del museo.