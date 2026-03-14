Cáceres afronta nueve meses claves de trabajo para ganar la Champions de la cultura en 2031

Emoción, ilusión, alegría y mucha efusividad. Todo eso es lo que se vivió este viernes en el salón de actos del Palacio de la Isla, donde los representantes institucionales vivieron el momento en el que la ciudad pasaba de candidata a finalista en la carrera por la Capitalidad Cultural Europea en el año 2031. Un día en el que muchos se quitaron esa espinita que tenían clavada desde 2010, cuando existía un proyecto ilusionante pero que finalmente se quedó por el camino. Cáceres es una de las cuatro ciudades que siguen en la pugna junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo. Atrás se han quedado Burgos, Jerez de la Frontera, Palma, Potries y Toledo.

Fotogalería | Cáceres pasa el primer corte en su carrera a la Capital Europea de la Cultura 2031 /

Sin embargo, ahora da comienzo una etapa que debe estar llena de trabajo. La capital provincial afronta nueve meses en la fase final del proceso en la que se ampliará el dossier presentado, el conocido 'bidbook', con el objetivo de elaborar un proyecto más completo de cara a la noticia final. Si se mantienen los plazos previstos, la Comisión Europea realizará una segunda evaluación de las ciudades finalistas a finales de este año, mientras que la designación definitiva se conocerá previsiblemente a comienzos de 2027. En paralelo, se van a seguir desarrollando iniciativas ya previstas dentro de la candidatura, como la Oficina de Activación Cultural y la agenda de proyectos culturales programados a corto y medio plazo.

Representantes de todas las instituciones

A la cita para conocer si Cáceres era una de las ciudades finalistas acudieron miembros de todas las instituciones. Por parte del consistorio acudió el alcalde, Rafa Mateos, acompañado de todos los concejales, incluido el de Cultura, Jorge Suárez; por la Diputación de Cáceres, no faltó el presidente, Miguel Ángel Morales. Y por la Junta de Extremadura estuvo presente Victoria Bazaga, la consejera, que exculpó a María Guardiola por no poder acudir. Además, estuvieron los portavoces de todos los grupos municipales y la coordinadora del proyecto de la Capitalidad, Iris Jugo.

La noticia se dio a conocer desde Madrid. Los encargados de contarlo fueron Carmen Pérez, subdirectora del Ministerio de Cultura, Nikos Isaris, director adjunto de la Capital Europea en España, y Tanja Mlaker, representante del Comité de Expertos. Antes de anunciar los nombres de las ciudades elegidas, recordó los criterios para la selección: "Contribución a una estrategia a largo plazo, contenido cultural y artístico, dimensión europea, difusión, gestión y capacidad de ejecución".

Proyecto

El proyecto de Cáceres se articula en torno al concepto de 'Transcultura', una propuesta que sitúa la cultura como motor de transformación social y que se inspira en elementos identitarios del territorio, como la tradición de la trashumancia y la conexión entre cultura y territorios europeos. El proyecto fue presentado el pasado lunes en Madrid. Junto a los responsables políticos y técnicos participaron también Rosa Estrella Ramos, asesora en materia económica del 'bidbook'; Antonio Lopes, creador y gestor cultural vinculado a la dimensión internacional del proyecto; Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres; e Isabel Góngora, directora de la ONCE en Cáceres. Completaron la delegación Adrián Domínguez, artista y voluntario de Cáceres 2031; Carlos Gago, coordinador de proyectos; y Marian Rosado, integrante del equipo de comunicación.

Desde el equipo de la candidatura, se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía cacereña, al conjunto de Extremadura y al sector cultural para participar en el desarrollo de esta segunda fase del proyecto.

Intervenciones

Rafa Mateos, alcalde de la ciudad, señaló que "es un día grande. Hoy reafirmamos la idea de que Cáceres es cultura con mayúsculas y que la cultura que promovemos desde esta ciudad y desde Extremadura es capaz de transformar la sociedad". "Estamos muy satisfechos", dijo Mateos, que apostó por contar con las ciudades candidatas que no han pasado el corte de cara a la segunda fase: "Esto es un punto y seguido, queda un largo camino por recorrer y a partir de hoy empezamos a trabajar en la segunda fase, que ahondará en las líneas que hemos avanzado", concluyó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, resaltó la unidad política e institucional en torno al proyecto de Cáceres 2031, en un "ejemplo de cómo es trabajar por y para los ciudadanos". "No somos más que nadie pero tampoco menos, y demostramos que cuando nos unimos conseguimos lo que sea", sentenció.

La consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, puso en valor el trabajo realizado, que demuestra "que Cáceres, ciudad periférica, ha demostrado que puede estar entre los mejores y que aspira a ser la mejor". Al mismo tiempo, animó a seguir avanzando en la segunda fase de evaluación con la misma unidad política demostrada hasta el momento. También María Guardiola, a través de sus redes sociales, mandó un mensaje: "Es una magnífica noticia. Pasar a la siguiente fase del proceso es un reconocimiento a nuestra manera de entender la vida, el arte, la convivencia, porque Cáceres tiene algo único, sabe transformar la historia en vida, las piedras en arte, las calles en espacios de encuentro", dijo.