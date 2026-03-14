Cáceres se llena de cultura este sábado: arte, música de U2 y teatro con 'Al Margen'

Tres opciones para toda la ciudadanía.

La Fundación Helga de Alvear acoge el taller creativo 'El Mundo en un Metro Cuadrado'

La Fundación Helga de Alvear organiza este 14 de marzo, de 12.00 a 14.00 horas, el taller creativo 'El Mundo en un Metro Cuadrado', una actividad pensada para fomentar la imaginación y la expresión artística. Durante la sesión, los participantes explorarán cómo representar su visión del mundo dentro de un espacio reducido, utilizando diferentes técnicas creativas y materiales. La propuesta invita a reflexionar sobre la relación entre el entorno, la percepción y la creación artística. El taller forma parte de la programación cultural del museo, que continúa apostando por actividades participativas para acercar el arte contemporáneo a todos los públicos.

El Corral de las Cigüeñas acoge el concierto tributo a U2 'The Joshua Boys'

El espacio cultural El Corral de las Cigüeñas acogerá este sábado, de 18.00 a 19.30 horas, el concierto 'The Joshua Boys. Tributo a U2', un espectáculo dedicado a repasar algunos de los grandes éxitos de la mítica banda irlandesa U2. La actuación ofrecerá al público un recorrido por las canciones más emblemáticas del grupo, recreando su sonido característico y la energía de sus directos. El tributo busca acercar la música de U2 a los fans y a nuevas generaciones a través de una experiencia en vivo. El concierto forma parte de la programación cultural del espacio, que continúa apostando por propuestas musicales en directo para dinamizar la agenda cultural de la ciudad.

La comedia dramática 'Al Margen' llega al teatro con la compañía Una Loca de Hartar Producciones

La obra Al Margen se representará este sábado a las 20.30 horas en La Nave del Duende. La propuesta, dirigida a todos los públicos a partir de 14 años, combina comedia y drama para abordar las relaciones personales y la búsqueda de libertad.

La pieza está a cargo de la compañía extremeña Una Loca de Hartar Producciones, residente en el espacio cultural. La historia sigue a Elena, quien decide sincerarse con Enrique, su amante, y poner fin a su relación. En un momento en el que su hijo está a punto de casarse, la protagonista quiere replantearse su vida y encontrar su propia independencia. Sin embargo, la inesperada visita de Marcela, una mujer peculiar, provocará un giro imprevisto en la historia, dando paso a situaciones tan sorprendentes como emotivas.