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Inclusión

Cáceres se vuelca en el Día de las Altas Capacidades con un acto que busca la inclusión y visibilidad

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, abogó por eliminar barreras y estereotipos en la atención a alumnos con altas capacidades, destacando la necesidad de una sociedad más inclusiva

Galería | Así ha sido el acto del Ayuntamiento de Cáceres por el Día de las Altas Capacidades

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Galería | Así ha sido el acto del Ayuntamiento de Cáceres por el Día de las Altas Capacidades / Jorge Valiente

Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres acogió este viernes el acto con motivo del Día Internacional de las Altas Capacidades, que se conmemora este 14 de marzo, en el que se ha puesto el foco en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y en mejorar la atención educativa a los alumnos con altas capacidades.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, apeló a la implicación colectiva para eliminar barreras y estereotipos. “Todos tenemos parte de responsabilidad en conseguir derribar barreras, eliminar clichés y aprender a llamar las cosas por su nombre, sin tabúes que las enmascaren”, señaló, al tiempo que ha mostrado el apoyo del consistorio a la labor que desarrolla la Asociación TalentiaEx.

El acto, celebrado ante el Ayuntamiento, contó con la participación de niños y niñas con altas capacidades y de dos madres que han leído el manifiesto elaborado por la asociación. También intervino su presidenta, Cristina Alonso, quien reivindicó mayor visibilidad para este colectivo.

Sociedad

Durante su intervención, Mateos destacó que la diversidad forma parte de la sociedad actual y subrayó el papel de la comunidad educativa para responder a ella. “Vivimos en una sociedad diversa donde todos tenemos derecho a encajar y donde todos debemos esforzarnos porque así sea”, afirmó, reconociendo al mismo tiempo que aún queda camino por recorrer para garantizar una atención adecuada.

Galería | Así ha sido el acto del Ayuntamiento de Cáceres por el Día de las Altas Capacidades

Rafa Mateos. / Jorge Valiente

El alcalde resaltó además la contribución que las personas con altas capacidades pueden aportar a la sociedad. “Tienen la virtud de percibir sensaciones que a otros se nos escapan o de ver más allá o más rápido que los demás”, indicó, señalando que esa sensibilidad “contribuye a una realidad más abierta, tolerante y rica para todos”.

Como gesto simbólico de apoyo, el Ayuntamiento iluminará este sábado la fachada del consistorio de color amarillo, tono que identifica la reivindicación de las altas capacidades.

Por su parte, Alonso recordó que muchas veces esta realidad pasa desapercibida en el sistema educativo. “Las altas capacidades no son un privilegio; son una necesidad educativa específica que requiere atención, comprensión y compromiso”, ha afirmado.

Manifiesto

En el manifiesto leído durante el acto, que además contó con la participación del coro de la Fundación Atrio, la asociación reclamó una detección temprana y rigurosa en todos los centros educativos, así como una respuesta pedagógica adaptada que motive al alumnado. También han pedido formación específica y continua para el profesorado y orientadores, con el objetivo de identificar y acompañar adecuadamente a estos estudiantes.

El documento también insiste en la necesidad de romper mitos y estereotipos, recordando que tener altas capacidades no implica necesariamente obtener siempre las mejores calificaciones ni prescindir de apoyo educativo. Asimismo, reclama atención al bienestar emocional de estos alumnos, que en muchos casos presentan una elevada intensidad y sensibilidad.

Chicos leen el manifiesto.

Chicos leen el manifiesto. / Jorge Valiente

Entre las demandas también se incluye garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del origen social o económico de las familias, así como prestar atención a la llamada “doble excepcionalidad”, cuando las altas capacidades conviven con diagnósticos como TDAH, TEA o dislexia.

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Finalmente, la asociación pidió que se cumpla la legislación vigente en materia de atención a la diversidad y defendió que apoyar el talento no es un privilegio, sino “una cuestión de justicia y de futuro para toda la sociedad”.

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