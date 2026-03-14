La Cofradía de los Ramos de Cáceres nombra Hermano de Honor a la Acisfj por su labor social en la ciudad

La Cofradía de los Ramos de Cáceres ha nombrado Hermano de Honor a la Asociación Católica Internacional de Servicio a la Juventud Femenina (ACISFJ). Lo aprobó la Junta de General de hermanos en sesión ordinaria el pasado día 28 de febrero por unanimidad, según ha anunciado la cofradía.

"La Cofradía de los Ramos y Acisfj están fuertemente ligadas desde hace décadas y cada año nos unen más lazos de colaboración, ayuda y fraternidad", reza el comunicado. Además, ambas instituciones están vinculadas a la iglesia de San Juan.

Con este nombramiento, los Ramos afirman que quieren "reconocer el esfuerzo y el servicio que desde la asociación realizan en beneficio de las personas más vulnerables de la sociedad cacereña". Desde acogida, formación o comedor social, hasta ayuda a inmigrantes, transeúntes o mujeres que sufren violencia.

Galería | La Cofradía de los Ramos: el eslabón entre la tradición y la novedad / Pablo Parra

"Una labor realizada en silencio, sin publicidad, con un profundo respeto a la dignidad humana" sin importar el origen, la nacionalidad, la raza o la religión. "Desde el año 1971 que comenzó su andadura en la ciudad de Cáceres han ayudado a miles las personas ganándose el respeto de toda la sociedad".

Acisfj y los Ramos tienen una vinculación fuerte, de lo cual se muestran "muy orgullosos". Esto se debe, no solo a su cercanía, sino a su colaboración. Durante unos años fue en esta sede donde se recogía la procesión del Domingo de Ramos, la de La Burrina.

"Con este nombramiento queremos reconocer su extraordinaria labor asistencial a favor de los más débiles, fortalecer la mutua colaboración y poner en valor el impresionante servicio que realizan a la ciudad de Cáceres". La entrega del título de nombramiento de Hermana de Honor será durante el tradicional desayuno de hermanos del Domingo de Ramos.

ACISFJ

La Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF) es una entidad de carácter social y benéfico de inspiración católica que también desarrolla su actividad en la ciudad de Cáceres. Su labor se centra en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres y familias con dificultades económicas.

En la capital cacereña, la asociación impulsa distintas iniciativas solidarias dirigidas a cubrir necesidades básicas y ofrecer apoyo social. Entre sus actividades más habituales se encuentran la organización de rastrillos benéficos, campañas de recogida de alimentos y acciones de apoyo a familias en riesgo de exclusión.

La entidad colabora además con otras organizaciones sociales y con instituciones locales para canalizar ayudas y recursos destinados a quienes más lo necesitan. A través de estas iniciativas, Acisfj mantiene una presencia constante en la vida social y solidaria de la ciudad.

La asociación cuenta con sede en el entorno de la plaza de San Juan y su edificio, conocido como el Palacio de Acisfj, es un espacio reconocido dentro del casco histórico de Cáceres y punto de referencia en distintos eventos culturales y religiosos de la ciudad.