La Comisión Jurídica de Extremadura avala indemnizar a una paciente por un error de radiación en un tratamiento oncológico en Cáceres

La Comisión Jurídica de Extremadura ha dictaminado que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por los daños sufridos por una paciente a la que se aplicó una dosimetría incorrecta durante un tratamiento de braquiterapia vaginal. El órgano consultivo ha concluido que existió una mala praxis en la asistencia prestada por el Servicio Extremeño de Salud (SES), al acreditarse un error en la dosis de radiación administrada y la relación directa entre ese fallo y las secuelas padecidas por la afectada.

El dictamen, aprobado el 29 de enero de 2026, ha analizado una reclamación presentada por la representación de la paciente el 11 de diciembre de 2023. En ella se pedía una indemnización por los daños derivados de un tratamiento recibido el 5 de enero de 2023, cuando, según recoge el expediente, se produjo un error durante la transferencia de los datos dosimétricos desde el sistema de planificación al equipo de tratamiento. Esa incompatibilidad hizo que la dosis aplicada no se correspondiera con la prescrita por el médico responsable.

Mala praxis reconocida

La propia propuesta de resolución de la Administración ha reconocido que la asistencia sanitaria no fue correcta. El informe del Servicio de Inspección Sanitaria, incorporado al expediente, ha señalado que la paciente, diagnosticada de un carcinoma endometrioide de alto grado, tenía pautadas tres sesiones de braquiterapia y que en la primera de ellas se produjo el fallo de dosimetría que acabó causándole secuelas y una merma en su calidad de vida. El dictamen ha asumido ese análisis y ha considerado acreditado tanto el daño como el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y las lesiones sufridas.

La Comisión Jurídica ha recordado además que, en materia de responsabilidad sanitaria, no basta con la existencia de un daño, sino que debe apreciarse una infracción de la llamada "lex artis", es decir, del estándar de actuación exigible a los profesionales sanitarios en cada caso concreto. En este expediente, el órgano consultivo ha entendido que esa actuación correcta no se produjo.

Secuelas y valoración económica

Entre las secuelas asumidas por el informe pericial encargado por el SES figura una lesión vulvar y vaginal grave, con una gran úlcera necrótica en recto que ha provocado una fístula rectovaginal y escape de heces por vagina. A ello se ha sumado un perjuicio moral por pérdida moderada de calidad de vida. El informe de valoración del daño, elaborado por la entidad Criteria, ha cuantificado la indemnización en 67.826,93 euros, después de aplicar una reducción del 2%.

Ese cálculo ha partido de 33.503,46 euros por perjuicio psicofísico y 35.707,70 euros por pérdida de calidad de vida. Sin embargo, el dictamen no ha avalado de forma cerrada esa cifra final. La Comisión ha advertido de que no se justifica de forma adecuada por qué para una parte del cálculo se ha utilizado el baremo económico de 2024 y para otra el de 2023, una discrepancia que le ha impedido pronunciarse sobre la adecuación definitiva de la cuantía propuesta.

Críticas por la demora del procedimiento

Más allá del fondo del asunto, la Comisión Jurídica también ha llamado la atención sobre la tramitación administrativa del expediente. El dictamen ha censurado la falta de justificación suficiente en la ampliación del plazo para resolver y ha subrayado que habían transcurrido más de dos años desde la presentación de la reclamación hasta la petición del informe preceptivo, un lapso que ha considerado excesivo e injustificado.

Aun así, el órgano consultivo ha recordado que, aunque el silencio administrativo permitía entender desestimada la reclamación por el transcurso del tiempo, la Administración seguía obligada a dictar una resolución expresa.

El dictamen

La conclusión final del órgano consultivo ha sido clara en lo esencial: procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración en este expediente tramitado por el SES. No obstante, la Comisión ha dejado sin cerrar el debate sobre la cifra exacta de la indemnización, al entender que antes debe corregirse y justificarse con precisión su cuantificación.