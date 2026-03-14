Facu Díaz presentará su espectáculo de humor crítico 'Esto No es Culpa de Nadie' este domingo en Cáceres

Opciones diversas en la ciudad.

Cáceres acoge la III Carrera Solidaria 091 de la Policía Nacional

Cáceres será escenario este domingo 15 de marzo de la III Carrera Solidaria 091, organizada por la Policía Nacional, una iniciativa que combina deporte, convivencia y compromiso social. La prueba partirá desde la Plaza Mayor de Cáceres y contará con varias modalidades para todas las edades. La actividad tendrá un carácter solidario, destinando su apoyo a EMEX, Esclerosis Múltiple Extremadura, con el objetivo de visibilizar y respaldar la labor de la entidad. Además de la competición, la jornada incluirá exhibiciones de medios policiales, convirtiéndose en un evento familiar abierto a todos los públicos.

Cartel oficial de la carrera solidaria. / Ayuntamiento de Cáceres

El humor crítico de Facu Díaz llega este domingo a Cáceres

El comediante uruguayo Facu Díaz presenta su espectáculo Esto No es Culpa de Nadie este domingo a las 19.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres. En su nuevo show, Díaz se sube al escenario como una especie de 'violinista del Titanic', analizando con humor la confusión del mundo actual. Con micrófono en mano, mezcla autoreferencias, proclamaciones políticas y chistes inspirados en compañeros, ofreciendo un stand up irreverente y lleno de sátira sobre la sociedad contemporánea. Una oportunidad para disfrutar de un humor crítico, mordaz y provocador, mientras el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor.

Cartel oficial del espectáculo. / Cedida

Un curso de Marcha Nórdica Inclusiva en Cáceres

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) organiza este lunes en la Biblioteca Pública de Cáceres un curso de formación en Marcha Nórdica Inclusiva dirigido a técnicos deportivos. La iniciativa forma parte del proyecto I+DXT: Igualdad, Inclusión y Deporte, con el objetivo de fomentar la participación de personas con discapacidad en condiciones equitativas. El curso se desarrollará en formato semipresencial, combinando contenidos online con una jornada práctica presencial, y capacitará a los participantes en estrategias y herramientas para diseñar actividades inclusivas.