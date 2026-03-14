Gala lanza su nueva versión de 'Si tú no estás' desde Cáceres, fusionando flamenco y sonidos contemporáneos

La cantante extremeña Gala lanzó el pasado 13 de marzo su nueva propuesta musical, una versión del mítico tema 'Si tú no estás' de Rosana. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca un paso importante en la consolidación de su proyecto artístico.

Una reinterpretación emocional y contemporánea

La versión de Gala combina sonidos actuales con matices flamencos, manteniendo intacta la esencia emocional del tema original, pero incorporando melismas que buscan impactar y emocionar al oyente. Esta evolución sonora se ha logrado gracias al trabajo del reconocido productor y compositor multiplatino Ismael Moya, quien ha cuidado cada detalle de la producción. El proyecto cuenta además con el respaldo de músicos de primer nivel, acostumbrados a acompañar a grandes figuras nacionales, lo que ha permitido lograr un equilibrio musical que potencia la fuerza y sensibilidad de la interpretación de la artista.

Primeros pasos, formación y mentores

Inició su andadura musical a los 14 años en una escuela de flamenco de su pueblo, Esparragosa de Lares. Tiempo después se trasladó a Badajoz para cursar Psicología, pero en tercer curso decidió apostar por su verdadera pasión, la música. Fue entonces cuando buscó una academia de canto con el objetivo de explorar nuevos estilos y experimentar con su voz. Tras completar sus estudios universitarios, regresó a su pueblo natal. Poco después, en Don Benito, conoció a Estela de María en 2021, artista cacereña con más de tres décadas de experiencia, quien no dudó en brindarle su apoyo. Actualmente reside en Cáceres, donde continúa su formación junto a su mentora, con la ilusión de consolidar la carrera musical con la que siempre ha soñado.