El ‘No a la guerra’ resuena en la gala final del Festival de Cine Español de Cáceres

La gala de clausura del Festival de Cine Español de Cáceres se convirtió este sábado en un escenario de reivindicación social y política, con discursos que fueron desde el alegato contra los conflictos armados del actor Daniel Guzmán hasta la defensa del deseo femenino en todas las edades de la actriz Nora Navas.

La última jornada del festival reunió a buena parte del talento del cine español en una edición que también distinguió al compositor Lucas Vidal, la productora ejecutiva de El Deseo Esther García, la actriz Carmen Machi, Premio de Honor, y la directora Eva Libertad ('Sorda'), entre otros (con homenaje sinfónico al placentino Roberto Iniesta incluido).

Fotogalería | La Gala del Cine Español de Cáceres, en imágenes /

Un altavoz contra la guerra en la gala

Uno de los momentos más intensos de la noche se produjo cuando Esther García, productora ejecutiva de la película Sirat, recogió el reconocimiento otorgado al filme y lanzó un mensaje contra los conflictos armados que atraviesan el mundo.

“Es un privilegio estar aquí en Cáceres, en este festival, pero a la vez no podemos dejar de pensar que mientras nosotros celebramos esta fiesta existe una tragedia desgarradora”, afirmó.

La productora alertó de la situación internacional y del aumento de los conflictos armados en distintos puntos del planeta.

“Hay una guerra, hay un genocidio, pero no solo una, son un montón de guerras. Este mundo se está despedazando ante nuestros ojos”, señaló.

Su intervención concluyó con un contundente "No a la guerra”, que provocó una respuesta inmediata del público asistente, que comenzó a corear el mismo lema desde el auditorio.

Daniel Guzmán: compromiso y reconocimiento

El actor Daniel Guzmán recogió el Premio al Mejor Actor por su papel protagonista en La deuda, una película que además dirige. Durante su intervención confesó que el reconocimiento le sorprendía tras el largo recorrido del filme.

Guzmán explicó que muchos proyectos cinematográficos “pasan inadvertidos o invisibles por circunstancias ajenas a la propia película”, por lo que el premio supone un impulso para seguir contando historias.

El actor quiso compartir el galardón con su equipo y con los intérpretes que nunca reciben reconocimiento pese a dedicar su vida a la profesión.

“Hoy quiero compartirlo con esos actores y actrices que nunca se suben aquí, que nunca reciben un premio y que son la mayoría”, afirmó.

En su discurso también defendió el papel social del festival y del cine en un contexto internacional convulso.

“Estamos en un momento infame de la historia del mundo”, señaló antes de insistir en su rechazo a los conflictos armados.

Nora Navas y el deseo femenino “imparable”

Uno de los discursos más celebrados de la noche fue el de Nora Navas, distinguida con el Premio Marisa Paredes a la Mejor Actriz por su trabajo en Mi amiga Eva.

La actriz reflexionó sobre cómo el deseo y la vida de las mujeres en la madurez siguen tratándose como un tema marginal.

“Si seguimos hablando del deseo de la mujer a los 50 es porque todavía no nos pertenece, porque sigue en una cajita del patriarcado”, afirmó.

Navas defendió que la libertad y el deseo de las mujeres no tienen edad ni límites, subrayando que “el deseo de las mujeres es imparable y no se silencia ni con guerras ni con genocidios”.

La intérprete quiso dedicar el premio “a todas las mujeres que están vivas, hasta los cien años”.

Críticas a la política cultural

La gala también dejó un momento de crítica institucional cuando el director de fotografía Joaquín Manchado, encargado de entregar el premio a Sirat, lamentó las dificultades que enfrenta la organización del certamen.

Manchado denunció los obstáculos existentes para sacar adelante el festival y afirmó que “dirigir este festival es una labor sórdida,,que cada día se encuentra con más trabas por la miserable política”.

Sus palabras evidenciaron las tensiones que a menudo rodean la gestión cultural y el apoyo institucional a este tipo de eventos.

Un palmarés con nombres destacados

La clausura del Festival de Cine Español de Cáceres ha reconocido también al compositor Lucas Vidal, premiado por la banda sonora de 8, mientras que Pilar Díaz Pardo recogerá el Premio Reyes Abades, uno de los galardones más vinculados al territorio.

Por su parte, Esther García, productora de la almodovariana compañía El Deseo, recogió el premio por la película Sirat, que compite este domingo en los Oscars en las categorías de Pelícuo Internacional y Sonido.

El broche de la gala lo puso el reconocimiento a Carmen Machi, que recibió el Premio de Honor de manos del director del festival, Paco Rebollo, en una edición marcada por el cine entendido como espacio de compromiso social, político y cultural.