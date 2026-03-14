De Interés Turístico Internacional
La guía que todos buscan: Cáceres inicia la cuenta atrás para su Semana Santa
La guía de la Semana Santa cacereña, con 20.000 ejemplares editados, se distribuirá en la Oficina de Turismo y alojamientos; el ayuntamiento aporta 60.000 euros a la Unión de Cofradías
La ciudad de Cáceres ha reconocido la labor de los jóvenes cofrades, entregando el Premio COPE Juventud Cofrade a Jorge Martín Rodríguez, un joven comprometido con la tradición
La cuenta atrás para la Semana Santa cacereña ya está en marcha. La ciudad ha presentado este sábado su tradicional guía oficial, una publicación que cada año se convierte en referencia imprescindible para cofrades, vecinos y visitantes que desean seguir paso a paso las procesiones de una celebración declarada de Interés Turístico Internacional.
El acto se ha celebrado en el Centro Comercial Electrocash, en la zona de Maltravieso, y ha contado con la presencia del alcalde, Rafael Mateos, acompañado por el concejal de Cultura, Jorge Suárez; h la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos. También ha intervenido el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez Floriano.
Cornetas y tambores
La presentación ha estado acompañada por la actuación de la banda infantil de cornetas y tambores Espíritu Santo de Cáceres, que interpretó varias marchas procesionales, reforzando el ambiente cofrade de un acto que simboliza el arranque oficial de los preparativos de la Semana Santa.
Durante su intervención, Santos Benítez subrayó que la guía se ha convertido con los años en un elemento casi ritual para muchos cacereños. “Conseguirla, revisarla, contemplar sus fotografías o llevarla durante las procesiones forma parte ya de la liturgia cofrade”, afirmó.
Una guía-ritual
La publicación reúne en sus páginas los itinerarios, horarios y detalles de cada una de las procesiones organizadas por las hermandades de la ciudad. Para muchos vecinos, supone además un recuerdo que se guarda año tras año tras el final de la Semana Santa.
Benítez destacó también que esta guía no solo sirve para organizar las jornadas de los cofrades, sino que se ha consolidado como una herramienta muy consultada por visitantes y turistas que llegan a la ciudad para vivir esta celebración.
El alcalde Rafael Mateos explicó que este año se han editado 20.000 guías, con distintos formatos para facilitar su consulta. En concreto, se han distribuido 3.500 ejemplares en formato cuartilla y más de 13.000 guías de bolsillo, pensadas para que puedan llevarse cómodamente durante las procesiones.
El objetivo, señaló el regidor, es que esta publicación llegue tanto a los cacereños como a los miles de visitantes que cada año acuden a la ciudad durante la Semana Santa. Para ello, las guías se distribuirán a través de la Oficina de Turismo y los alojamientos hoteleros y apartamentos turísticos.
Mateos recordó además que el Ayuntamiento mantiene su apoyo económico a esta celebración con una aportación de 60.000 euros a la Unión de Cofradías, destinada a contribuir al desarrollo de los actos y procesiones.
La promoción también se reforzará en el ámbito digital. Durante los días de Semana Santa se publicarán reportajes fotográficos y vídeos en las redes sociales municipales, que posteriormente podrán compartir las propias hermandades.
RECONOCIMIENTO A LA JUVENTUD COFRADE
El acto sirvió también para reconocer el compromiso de los jóvenes con la tradición. En el marco de la presentación se entregó el Premio COPE Juventud Cofrade a Jorge Martín Rodríguez, un joven de 18 años implicado en distintas facetas de la Semana Santa cacereña. Le hizo entrega de esta distinción la periodista de Cope Cáceres Miriam Rodríguez.
El galardonado destacó que recibe el premio “más como una responsabilidad que como un reconocimiento”, animando a los jóvenes a seguir implicándose en las hermandades y en la difusión de esta tradición.
La jornada concluyó con una nueva intervención musical de la banda infantil de cornetas y tambores Espíritu Santo, que este año celebra su décimo aniversario y presentó la marcha conmemorativa “10 años de fe”, poniendo el broche a un acto que, para muchos cacereños, marca el verdadero inicio de la Semana Santa.
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