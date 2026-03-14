Nuestro pasado
La imagen de El Calvario, bendecida en 1956, amplió el patrimonio de la cofradía de Jesús Nazareno de Cáceres
La cofradía de Jesús Nazareno de Cáceres incorporó una nueva obra del escultor José Rius, que desfiló por primera vez en Viernes Santo
La cofradía de Jesús Nazareno de Cáceres incorporó en 1956 un nuevo paso a su desfile procesional de Viernes Santo. El 21 de marzo de aquel año fue bendecida en la parroquia de Santiago la imagen de El Calvario, una talla que pasó a formar parte del patrimonio de la hermandad y que procesionó por primera vez en la Semana Santa de ese mismo año.
Cristo en la cruz junto a María y San Juan
El paso de El Calvario representa la escena de Cristo crucificado acompañado por la Virgen María y el apóstol San Juan, una composición conocida en la tradición cristiana como el momento en que Jesús dirige a su madre y al discípulo amado desde la cruz. El conjunto está formado por tres imágenes y muestra a Cristo clavado en una cruz arbórea, con la mirada elevada al cielo, mientras la Virgen observa con gesto de dolor y San Juan aparece ligeramente retrasado, reflejando la conmoción ante la escena.
Un nuevo paso para la cofradía
La obra fue realizada en los talleres del escultor José Rius, en Barcelona, y supuso una importante ampliación del conjunto procesional de la cofradía. Tras su bendición, el nuevo paso desfiló por primera vez durante la procesión del Viernes Santo, convirtiéndose desde entonces en uno de los momentos destacados del recorrido penitencial por las calles del casco histórico de Cáceres.
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche