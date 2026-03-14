La imagen de El Calvario, bendecida en 1956, amplió el patrimonio de la cofradía de Jesús Nazareno de Cáceres

La cofradía de Jesús Nazareno de Cáceres incorporó en 1956 un nuevo paso a su desfile procesional de Viernes Santo. El 21 de marzo de aquel año fue bendecida en la parroquia de Santiago la imagen de El Calvario, una talla que pasó a formar parte del patrimonio de la hermandad y que procesionó por primera vez en la Semana Santa de ese mismo año.

Cristo en la cruz junto a María y San Juan

El paso de El Calvario representa la escena de Cristo crucificado acompañado por la Virgen María y el apóstol San Juan, una composición conocida en la tradición cristiana como el momento en que Jesús dirige a su madre y al discípulo amado desde la cruz. El conjunto está formado por tres imágenes y muestra a Cristo clavado en una cruz arbórea, con la mirada elevada al cielo, mientras la Virgen observa con gesto de dolor y San Juan aparece ligeramente retrasado, reflejando la conmoción ante la escena.

Un nuevo paso para la cofradía

La obra fue realizada en los talleres del escultor José Rius, en Barcelona, y supuso una importante ampliación del conjunto procesional de la cofradía. Tras su bendición, el nuevo paso desfiló por primera vez durante la procesión del Viernes Santo, convirtiéndose desde entonces en uno de los momentos destacados del recorrido penitencial por las calles del casco histórico de Cáceres.