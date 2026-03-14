"Los jóvenes van a estar muy presentes en el pregón"

La Semana Santa de Cáceres está a la vuelta de la esquina. Ya se palpa en el ambiente. Las cofradías se preparan y la ciudad ya ultima los últimos detalles. Sin embargo, la Pasión cacereña tiene pregonero desde el pasado mes de noviembre. Es Francisco Pizarro Escribano (Cáceres, 1977), economista de formación y actual director de desarrollo de negocio en Fundecyt-Pctex, la fundación sin ánimo de lucro del sector público extremeño que gestiona el parque científico y tecnológico de Extremadura a través de dos sedes instaladas en los campos universitarios de Cáceres y Badajoz.

Hermano de cuatro cofradías de Cáceres (Ramos, Vera Cruz, Batallas y Nazareno), tiene claro que lleva la Semana Santa de Cáceres en la sangre. Hará gala de ello el próximo jueves 19 de marzo en el pregón que se realizará en el Gran Teatro cacereño.

¿En qué consiste ser pregonero?

En definitiva, se trata de hacer un anuncio público de la Semana Santa con todo lo que conlleva. Y al final es un evento en el que hay que combinar, por un lado, la belleza y la emotividad a la hora de contarlo. Pero, por otro lado, también es una oportunidad para compartir tus vivencias y tus sensaciones en tu trayectoria cofradera.

¿Y qué se siente al ser pregonero de la Semana Santa de Cáceres?

Es un honor. Es un honor que me concede la Unión de Cofradías de la ciudad. Y, al mismo tiempo, también es una responsabilidad. De alguna manera, compartiendo una serie de vivencias y de aspectos que en ocasiones son muy personales, también uno siente ese pudor, por un lado, y esa responsabilidad.

Francisco Pizarro. / Jorge Valiente

¿Qué relación tiene con la Semana Santa de Cáceres? Tengo entendido que pertenece a varias cofradías.

Yo nací cofradero, como quien dice. Desde muy niño formo parte de la cofradía de la Vera Cruz y, luego, con el tiempo, también de la cofradía de los Ramos, del Nazareno y del Cristo de las Batallas. Son cuatro cofradías que me permiten vivir la Semana Santa de forma activa, desde el Viernes de Dolores hasta prácticamente el Domingo de la Resurrección. Y desde muy niño he estado vinculado a todo lo que tiene que ver con la actividad de las cofradías, que para mí es, ante todo, un hecho religioso, pero también es un espacio de comunidad, un espacio donde también he hecho mis amigos y donde reside también la tradición familiar. Es un espacio muy complejo en el sentido religioso, comunitario, los amigos, mi propia familia... Todo eso está muy vinculado al mundo de las cofradías.

Precisamente algunas de estas cofradías le han encargado algunas tareas extra como pregonero. Cuénteme cómo ha sido ese proceso.

Ser pregonero de la Semana Santa de Cáceres implica también otra serie de obligaciones. Es decir, tienes que escribir en algunos boletines. En este caso me ha tocado escribir en el boletín anual de la cofradía de la Vera Cruz. Además, el pregonero de cada año es el que hace la oración que aparece en el reverso de la estampa de Nazareno. Y es verdad que a mí eso me ha producido una responsabilidad mayor que el pregón, porque soy consciente de que esas seis mil estampas que se reparten acabarán formando parte probablemente de los recuerdos y también de las dificultades a las que cualquier persona se enfrenta a lo largo de la vida y busca el recurso de la oración y de la invocación a Jesús Nazareno.

¿Y cómo fue el momento en el que le dijeron que iba a ser el encargado de dar el pregón? Debió ser una sorpresa.

Bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión. Yo siempre tengo una vida un tanto ajetreada y es verdad que fue un momento en el que me pillaba, como siempre, entre muchas cosas y quizás al principio lo primero que sentí es que no tenía tiempo. Que no me daba tiempo, que avisándome prácticamente a final de octubre llegar a estas fechas con un pregón armado... En un primer momento sentí que no tenía la paz suficiente como para hacer algo así. Y luego ya me di cuenta de que, efectivamente, el pregón cada uno lo lleva dentro y que se trata de sacar eso que llevas adentro. Y luego con el tiempo me enfrenté al desafío de la belleza. Era la necesidad de compartir esto de una forma bella y conmovedora. Y ese ha sido el siguiente reto que he enfrentado. Así es como me he sentido. Por un lado honrado, a continuación sintiendo que no tenía tiempo y luego ya muy comprometido a hacer algo bello y conmovedor.

¿Me podría hacer un pequeño adelanto de qué va a tratar?

Bueno, va a ser un pregón muy clásico. Creo que en los últimos años se han utilizado elementos que han sido muy visuales, muy vistosos. Y yo he querido hacer un pregón que vuelve a las raíces, que vuelve al origen, muy clásico, donde la palabra toma un protagonismo fundamental y donde quiero transmitir y compartir con aquellos que vengan a verlo. Una serie de emociones, de vivencias y de reflexiones que conectan mucho con mi espiritualidad cofrade y que creo que pueden ser de provecho también para quien lo escuche.

Francisco Pizarro. / Jorge Valiente

He visto que se ha inspirado en el pregón de 1957 de Antonio Floriano Cumbreño. Cuénteme por qué justamente ese.

Porque era el primero. Mi intención era un poco volver al origen. Y bueno, para hacer el pregón consulté con pregoneros anteriores. Y hubo uno de ellos que me dijo "debes leer el pregón de Antonio Floriano Cumbreño". Es el primero, está en la página web de la Unión de Cofradías, entre los pregones. Y creo que es una lectura muy recomendable para cualquier persona amante de la ciudad, de la historia de la ciudad y de la Semana Santa en su conjunto. Antonio Floriano Cumbreño era un catedrático de historia y por tanto es un pregón muy culto, muy académico, que nos da una información, por lo menos para mí, en algunas ocasiones muy desconocida sobre la naturaleza de nuestra Semana Santa, la esencia, la tradición. Y eso me inspiró bastante, ya que encajaba muy bien con la idea que yo tenía. Ya llegó un momento en que uno perdía un poco la referencia, y he decidido continuar con esa tradición.

¿Cómo ve la Semana Santa de Cáceres actualmente?

La Semana Santa de Cáceres es de Interés Turístico Internacional, por tanto veo que en relación a lo que es una ciudad patrimonial, como sirve de escenario, tiene una belleza y tiene un interés no solo turístico, desde mi punto de vista también un interés religioso y espiritual que es digno de ser vivido. Creo que es una Semana Santa, a diferencia de otras, en las que uno es público. La Semana Santa de Cáceres te permite participar y en ese sentido yo animo a la gente que a lo mejor en ocasiones no esté muy próxima a este fenómeno, que sepa que se puede participar, que se puede tocar prácticamente, que te basta alargar la mano para entrar en contacto, ponerte al final de un cortejo profesional y seguir una procesión y vivir la propia experiencia. No solo los que vamos dentro de una procesión vivimos la experiencia, yo creo que alguien que decida acompañar cualquiera de los cortejos durante estos días puede vivir esa experiencia que, ya digo, para mí es, ante todo, espiritual y religioso.

¿Cómo ve el papel de los jóvenes actualmente en la Semana Santa cacereña? Parece que cada vez hay más.

Los jóvenes van a estar muy presentes en el pregón porque son el mayor desafío pastoral que tienen las cofradías. Yo creo que lo hemos visto ahora con algunos fenómenos que ahora todo el mundo se está sorprendiendo, como el éxito de la peli de 'Los Domingos' o la espiritualidad renacida. Incluso estamos viendo en algunas encuestas que los jóvenes, por primera vez en la historia, son un poquito más religiosos que sus padres y creo que aquí se produce un nuevo auge del fenómeno religioso. Es algo que ahora la sociedad está descubriendo gracias a algunos fenómenos de masas, como el disco de Rosalía. Todo eso en las cofradías ya lo veníamos viendo. Entonces, los jóvenes realmente han sido y son el motor. A ellos todo este aspecto tan sensual y tan emocional que tienen las cofradías les parece tremendamente atractivo. Y en ese sentido, para los demás es un desafío el hecho de ayudarles a que profundicen y que no se queden solamente en la superficialidad de las formas, de la música y de los sonidos.