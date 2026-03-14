Del plante a los Oscars de la productora de ‘Sirat’ al “espíritu cacereño” de Carmen Machi

El encuentro con los premiados del Festival de Cine Español de Cáceres dejó este sábado dos imágenes que resumen bien el espíritu de su XXIII edición: el gesto político de la productora Esther García, que ha decidido no viajar a Los Ángeles para asistir a la gala de los Oscar, y el guiño sentimental de Carmen Machi a la ciudad donde pasó parte de su infancia y de la que asegura conservar “espíritu cacereño”.

Ambos momentos marcaron la conversación celebrada en el Museo Helga de Alvear, donde varios de los galardonados compartieron impresiones antes de la gala de clausura que se celebra esta noche en el Gran Teatro. El encuentro reunió a algunos de los nombres más destacados del cine español actual y dejó reflexiones sobre la actualidad internacional, el momento del cine nacional y la relación de algunos de sus protagonistas con Cáceres.

"Es una postura política, claramente; aunque no habría ido igualmente. La realidad es que yo elegí venir aquí en vez de ir a los Oscars" Esther García — Productora de El Deseo

Un gesto político

Esther García, productora de El Deseo (Premio Nacional de Cinematografía y Premio Donostia en el LXXIII Festival de San Sebastián), ha abandonado su viaje a Los Ángeles, donde mañana se celebra la ceremonia de los Oscar, para acudir al Festival de Cine Español de Cáceres, donde recogerá esta noche el galardón a la mejor película por ‘Sirat’.

La cinta está coproducida por la productora de los hermanos Almodóvar y su director, Oliver Laxe, compite en la categoría de Mejor Película Extranjera, además de sumar otra candidatura a Mejor Sonido en la Academia de Hollywood.

“Ya es la segunda vez que, estando invitada o nominada a los Oscar, decido no ir; es una elección que hice en 2003, con la guerra de Irak y cuando competíamos por ‘Hable con ella’”, recordó. En aquella edición Pedro Almodóvar estuvo nominado a Mejor Director y se llevó el Oscar a Mejor Guion Original.

“Es una postura política, claramente; aunque no habría ido igualmente. La realidad es que yo elegí venir aquí en vez de ir a los Oscar”, señaló García en referencia al conflicto internacional, unas palabras que provocaron el aplauso de los asistentes al encuentro celebrado en el museo cacereño.

La productora también se refirió al recorrido internacional de ‘Sirat’, que ha ido ganando visibilidad desde su paso por el Festival de Cannes de 2025. “Queríamos hacer una película arriesgada, pero nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Ha sido una carrera frenética que ha requerido muchísimo trabajo”, explicó.

En ese proceso, destacó el compromiso del director Oliver Laxe. “Se ha entregado a esta película; lleva meses haciendo que todos los académicos europeos, españoles y americanos la vean”. A su juicio, el secreto del filme está en su capacidad para atrapar al espectador: “Si le das la oportunidad a la película, te atrapa y no deja a nadie indiferente”.

En el auditorio del museo de arte contemporáneo —que los galardonados visitaron antes del encuentro y que acoge actualmente la primera gran antológica dedicada al artista suizo Thomas Hirschhorn— se reunieron también las actrices Carmen Machi, Nora Navas y Ana Torrent, los actores Daniel Guzmán y Manolo Solo y la joven actriz revelación de la premiada película ‘Los Domingos’, Blanca Soroa.

A ellos se sumaron la directora novel Eva Libertad, premiada con el Goya en esa categoría por ‘Sorda’, el compositor español Lucas Vidal, ganador de dos premios Goya, y la productora y presidenta de la Academia de Cine de Extremadura, Pilar Díaz Pardo.

Recuerdos de infancia

Los Premios Versión Original, que ponen el colofón al festival esta noche en el Gran Teatro, conceden su galardón honorífico a Carmen Machi, a la que han agasajado el director del festival, Paco Rebollo, y Paz Sufrategui —moderadora del encuentro y una de las artífices del longevo programa de La 2 de TVE ‘Versión española’— definió como la “Meryl Streep española”, por su capacidad de enamorar tanto al público como a la crítica.

La actriz, que llega del Festival de Málaga donde ha presentado fuera de concurso ‘Día de caza’, una nueva versión en clave femenina de la mítica película ‘La caza’ de Carlos Saura, recordó además su vínculo personal con la capital cacereña.

“A ver, yo tengo espíritu cacereño, porque yo pasé mi infancia aquí”, señaló Machi al recordar que vivió en la ciudad cuando apenas tenía tres años. “Esta ciudad rezuma cultura y ojalá pueda ser Capital Europea de la Cultura en 2031; me parece espectacular”, añadió.

La actriz también se mostró partidaria de revisar clásicos del cine español. A su juicio, “se podrían hacer más” remakes de películas nacionales, ya que el cine español “siempre ha gozado de muy buena salud a nivel creativo y artístico”. Además, recordó que durante el franquismo algunas obras no pudieron desarrollarse plenamente debido a la censura, por lo que “estaría muy bien revisarlas”.

La gala de clausura del festival entregará esta noche otros galardones, entre ellos el premio al Mejor Actor de Cine para Daniel Guzmán por ‘La deuda’, el Premio Marisa Paredes a la Mejor Actriz de Cine para Nora Navas por ‘Mi amiga Eva’, el premio a la Mejor Música para Lucas Vidal por ‘8’, y el Premio Reyes Abades para la productora extremeña Pilar Díaz Pardo.