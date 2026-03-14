Un recuerdo desde Cáceres a Álvaro López Núñez, el periodista que impulsó el seguro obligatorio y los sistemas de pensiones en España

Llevamos ya mas de cuarenta años viviendo en esta pequeña pero céntrica calle de nuestra ciudad. A la cual hemos dedicado los últimos veinte años a conocer su origen y su verdadera historia.

Por lo que nos indignó mucho cuando hace unos años comenzó una incomprensible decisión municipal, reflejo de un incomprensible movimiento nacional, por cambiar numerosas calles que tenían nombres de personas vinculadas históricamente con nuestra ciudad por otros que no han tenido nada que ver con Cáceres. Sin importar el trastorno que esto generó a los ciudadanos en general y el gasto económico que esto supuso para la propia ciudad. Un extraño interés político de borrar una parte de nuestra historia local y tradiciones. Todo esto en lugar de arreglar y adecentar calles de todo tipo que con notables carencias existían en nuestra ciudad, ello cada vez que cambian las corporaciones. Vamos lo de siempre.

En este articulo nos estamos refiriendo a esa calle que se encuentra entre la Calle León Leal Ramos y la Ronda del Carmen, la que transcurre hasta las traseras del Mercado de la Ronda del Carmen, hasta la oficina de Recaudación Provincial, a penas dos portales de viviendas. Calle que hasta hace cuarenta años estaba cortada por ser particular, bajo la propiedad del Instituto Nacional de Previsión, zona donde se levantan numerosas viviendas construidas a comienzos de los años cincuenta para los funcionarios de dicha Institución.

Nacido en León

Álvaro José Erasmo Cándido Olympio Arturo, según sus datos de pila, es decir nuestro protagonista, nació en León el 2 de junio de 1865, siendo bautizado por el presbítero don Cándido María Domínguez. Fueron sus padres: Deogracias López Villabrille y Amalia Núñez Boloque. Siendo sus padrinos de bautizo: Arturo López Núñez y Olimpia López Núñez, hermanos de nuestro protagonista.

El popular Instituto Nacional de Previsión, terreno donde se construyeron numerosas viviendas y chalet en las calles Maluquer, León Leal y Álvaro López Núñez, además de otro grupo de viviendas levantado en la Av. Antonio Hurtado, nació oficialmente el 29 de febrero de 1908, respaldado por la publicación en la Gaceta de Madrid, y tras su aprobación en el Senado y en el Congreso.

En aquellos complicados comienzos el INP tenía como principal función garantizar con imposiciones y aportaciones únicas o periódicas, una renta o pensión vitalicia a partir de la jubilación del trabajador, que se estableció a los sesenta y cinco años de edad. Tarea que estuvo desarrollando el Instituto hasta el año 1978 en que dejó de funcionar.

Artículos periodísticos

Y es en el año 1897 cuando nuestro don Álvaro López Núñez, habiendo firmado numerosos artículos periodísticos de notable preocupación social, cuando aparece su primer libro, titulado Cristo y los obreros. Siendo uno de los primeros directivos del Instituto de Reformas Sociales, donde permanecerá hasta su disolución en el año 1925. Pasando, así como subinspector general de Trabajo, y de allí al INP como subdirector y de secretario general, para recibir al poco tiempo la secretaria de la Administración Central del mismo, lo que compaginó con la Subdirección General del INP con la Jefatura de la Inspección General de Trabajo.

"Persona de profundas creencias religiosas, dedicó su vida a paliar en lo posible la mala situación de amplias capas de la sociedad, desde los niños y ancianos abandonados, pasando por los deficientes físicos y psíquicos y terminando por los trabajadores".

No podemos olvidar que gracias a don Álvaro y a su empeño personal, en nuestro país se impuso el seguro obligatorio. Además, los actuales sistemas de Seguridad Social y Pensiones tienen su origen en organismos estatales creados a instancias suyas.

Subdirector del INP

Llegó a subdirector del INP al mismo tiempo que tomaba el cargo de la Sección de Mutualidades Escolares y del Seguro Infantil primeramente y poco después del Departamento de Publicidad.

En estos años publicó una auténtica avalancha de obras en torno a la previsión, los cotos escolares, las mutualidades, los hábitos del ahorro, la enseñanza de los sordomudos, protección de los niños ciegos, y otros discapacitados, represión de la mendicidad y la trata de blancas, acción social de la mujer, el problema de los inválidos de guerra, los seguros en el medio agrario, la inspección del trabajo y una serie muy larga de ensayos, conferencias y lecciones magistrales que le acreditaron como sociólogo de nota y nombradía. Todo ello sin contar los miles de artículos de prensa que dieron origen a su acentuada dimensión de periodista en la semblanza de su personalidad.

Según sus numerosos admiradores, seguidores y amigos, fue don Álvaro un destacable y prominente periodista del siglo XIX, además de ser magnifico conferenciante, pese a lo cual apostó mucho mas y con gran fe en la fuerza y el poder de la palabra impresa, lo que demostró a lo largo de su vida en diarios y revistas, mas que en la oratoria.

Matrimonio

Contrajo matrimonio el 3 de febrero de 1886 don doña Carolina Valencia Castañeda (1860-1954), natural de medina de Rioseco. De dicho enlace nacerían: Teresa, Ester, Federico y José María.

En el año 1895 nuestro protagonista comienza una nueva etapa de su vida en Madrid, donde se dedica sobre todo al periodismo, además de participar en cuantos actos intelectuales puede, especialmente en aquellos de inspiración cristiana. Dado que su instalación en la capital de España, le acompaña toda su familia, se ve obligado a compatibilizar diferentes oficios: funcionario de Correos, administrador de fincas, secretario de la Sociedad de Seguros La Mundial, así como representante de una determinada editorial extranjera. Pero afortunadamente al poco tiempo se convierte en colaborador y protagonista en la prensa cristiana y de credo conservador, aunque socialmente progresista, como El Movimiento Católico, El Universo y La Lectura Dominical, de la que al poco tiempo sería su director y único propietario hasta su muerte. A lo largo de su dilatada vida llegó a comprometerse con su trabajo en una decena de periódicos y revistas, llegando incluso a tomar distintos nombres para poder continuar escribiendo y aceptar numerosos compromisos periodísticos y literarios, donde llegó también a ocuparse de la narrativa.

Aquellos que le conocieron y trataron, manifestaron que el domicilio familiar de don Álvaro era amplio y espacioso, donde existía una gran biblioteca a la que solo podían acceder aquellas personas que eran consideradas importantes o buenos amigos. Destacando entre otros muchos, don Miguel de Unamuno, quién tenía la costumbre de realizar pajaritas de papel y las iba dejando por los muebles de dicha biblioteca.

Así era físicamente

En lo referente a su físico don Álvaro era un hombre corpulento de 1,85 de estatura y con unos noventa kilos de peso, muy robusto, en su juventud utilizó barba para con el paso del tiempo dejarse bigote. Destacar con la elegancia que solía vestir en todo momento y llevando un artístico bastón con empuñadura de plata. En contraposición su esposa, Carolina, era mas bien menuda, pequeñita, muy agraciada y con gran don de gentes.

Quienes le conocieron han dejado constancia de su gran modestia y humildad, a pesar de los numerosos cargos que ocupó a lo largo de su vida, y las condecoraciones que recibió, así como reconocimientos de todo tipo.

Aquellos caballeros lo tenían por un magnífico demócrata: "Para él, la democracia no era sino el amor al pueblo, el afán de elevar su nivel, el deseo de comprender las debilidades y de explicar hasta los crímenes, buscando la raíz, y yéndose al fondo de las cosas, en vez de mantenerse en la superficie".

Biografía

Evidentemente la biografía de esta gran figura no finaliza aquí, podríamos muy bien continuar con una docena de folios al menos, donde destacar su amplia obra periodística durante su amplia estancia en Madrid, tomando parte en numerosos y variados trabajos, unas veces solo y otras acompañado por su esposa poetisa. Sin olvidarnos de sus escritos con el seudónimo de Álvaro Luna, entre otros.

Según alguno de sus biógrafos, desde el año 1892 hasta el año 1936 llegó a publicar más de setenta publicaciones, la mayoría de las cuales se encuentran recopiladas en el catálogo de la Biblioteca Nacional.

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Como podemos apreciar reunió sobrados argumentos sociales, intelectuales y culturales para poder mantener su nombre en una de nuestras calles mas discretas, cuya existencia social en su época fue muy necesaria y que sirvió para ayudar a los trabajadores y grupos másnecesitados de aquella complicada sociedad española de finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos autores afirman que tan conocida sensibilidad hacía los grupos más desprotegidos era como consecuencia de tener una hija sordomuda. Apoyado en su profunda religiosidad. Ello bajo el paraguas inolvidable del INP.