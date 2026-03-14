La Virgen de la Esperanza de Cáceres: casi ochenta años de devoción en la Semana Santa

Recordábamos la semana pasada cómo, durante la primera mitad del siglo XX, la Pasión cacereña fue incorporando nuevas imágenes que transformaron progresivamente el aspecto de sus procesiones. El resurgir de la procesión de la Vera Cruz culminaría con la llegada de la Dolorosa de la Cruz, acordada en la junta de hermanos celebrada en 1950. La decisión de reproducir una obra de Gregorio Fernández supuso un claro guiño a la tradición de la imaginería castellana. Quizá no fuera una elección casual, pues apenas un año antes se había incorporado a la nómina de pasos de la ciudad otra imagen mariana con un lenguaje estético muy distinto. Frente a la sobriedad castellana aparecía una Dolorosa bajo palio inspirada en las devociones sevillanas: la Virgen de la Esperanza de la Cofradía de los Ramos.

La fundación de esta hermandad en 1946 supuso un antes y un después en la Semana Santa local. Con ella se iniciaba el gran impulso cofrade que la ciudad viviría en la década de los 50, cuando se erigieron las hermandades del Espíritu Santo (1950), la del Cristo de las Batallas (1951) y la del Cristo del Calvario —Estudiantes— (1958). La creación de esta cofradía, impulsada por el párroco de San Juan, Julián Macías, nacía de dos necesidades evidentes. Por un lado, la parroquia de San Juan —una de las más dinámicas de la ciudad— no contaba hasta entonces con una cofradía penitencial. Por otro, en Cáceres no existía la tradicional procesión de palmas del Domingo de Ramos, celebración que en muchas ciudades españolas marcaba el comienzo solemne de la Semana Santa.

Para remediarlo se adquirió un paso en los talleres de imaginería 'El Arte Cristiano' (Vayreda, BassolsCasabo y CIA), de Olot (Gerona), que representaba a Jesús entrando en Jerusalén sobre un pollino, escena que abre el relato evangélico de la Pasión. La nueva hermandad tomó también como una de sus advocaciones al Cristo de la Buena Muerte, imagen del siglo XVII venerada en la parroquia de San Juan y que gozaba de notable devoción entre los fieles. Así, el 4 de abril de 1946 quedaba formalmente constituida la Cofradía de los Ramos y del Cristo de la Buena Muerte, se designó la primera junta directiva y se aprobaron los cultos y actividades de la nueva corporación. Entre los acuerdos más significativos figuraba la organización de dos procesiones: la del Domingo de Ramos, con el paso de la 'Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén', y otra el Miércoles Santo con la imagen del crucificado.

En la Semana Santa de aquel mismo año salían por primera vez ambas imágenes. La prensa local destacaba la gran afluencia de fieles en la procesión del domingo y el ambiente de recogimiento que acompañó al cortejo del miércoles, formado por largas filas de devotos con velas encendidas y por los hermanos de la cofradía con hábitos blancos y esclavina morada.

Un año después de su fundación, en la junta general celebrada el 27 de marzo de 1947, los hermanos aprobaron un acuerdo de gran transcendencia: la decisión de adquirir una imagen de Nuestra Señora de la Esperanza que habría de acompañar al crucificado el Miércoles Santo. El proyecto se haría realidad dos años más tarde. La nueva imagen fue obra del escultor cacereño José García Bravo, que por aquellos años desarrollaba su carrera artística en Madrid. Hijo de un ebanista y formado en la Escuela de Artes y Oficios de Cáceres, el artista ejecutó el trabajo en apenas dos meses y, antes de iniciarlo, viajó a Sevilla para inspirarse en las grandes dolorosas de la capital andaluza, tratando de plasmar en la madera —según sus propias palabras— «la expresión de virginal angustia» propia de estas advocaciones marianas. Curiosamente, la prensa de la época no tardó en presentar la nueva talla como «la Macarena cacereña», subrayando que la ciudad contaba ya con una imagen semejante a la célebre talla sevillana, cuyo prestigio se había extendido por toda España. Sin embargo, el propio escultor había señalado que su inspiración procedía de la Esperanza de Triana, aunque,en realidad, la imagen cacereña no reproduce fielmente a ninguna de las dos, sino que responde a una interpretación personal del artista.

La bendición de la imagen tuvo lugar el 31 de marzo de 1949 en la plaza de San Juan, en una ceremonia que congregó a una multitud que ocupaba hasta las calles adyacentes. La crónica periodística describe el momento en que la Virgen apareció ante los fieles bajo su dosel y con su manto verde bordado en oro, provocando una espontánea ovación del público, tras la cual el obispo de Coria, doctor Cavero y Tormo, procedió a bendecir la talla. A continuación, Rufino Villalobos, magistral de la catedral de Coria, pronunció un emotivo panegírico en el que se refirió a las lágrimas de la nueva imagen con estas palabras: «Las lágrimas de la Virgen que ahora bendecimos y aclamamos serán siempre intérpretes de vuestras lágrimas en el diálogo de corazones. Pueblo que vive a las plantas de María, como vive Cáceres, vivirá eternamente a su lado en la gloria inmortal. Porque un día la Virgen nos abrirá las puertas del Cielo, ya que en la tierra nosotros abrimos a su culto y amor las puertas de nuestro corazón». Aquellas palabras no eran casuales. Y es que, las lágrimas de la Esperanza —pequeñas gotas de cristal que resbalan por su rostro— son uno de los rasgos más reconocibles de la imagen.

Desde su llegada a la ciudad, la Virgen despertó una devoción creciente entre los fieles. Cada mes de diciembre la parroquia de San Juan comenzó a celebrar un novenario en su honor, que pronto figuró entre los cultos más concurridos de la ciudad. Entre quienes se sintieron especialmente vinculados a la nueva advocación se encontraban numerosos agentes comerciales, que se incorporaron a la cofradía; no en vano la Virgen de la Esperanza Macarena había sido proclamada patrona del gremio a escala nacional en 1945 por la Junta Central de Agentes Comerciales. En 1950 nuestra Esperanza sería reconocida también como patrona de la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres y un cuadro con su imagen presidía la sede de la institución en la avenida de España.

La Cofradía de los Ramos es, sin duda y por méritos propios, uno de los buques insignia de la Pasión cacereña. Cualquier cofrade, aun sin formar parte de sus filas —como es mi caso— siente un especial cariño por esta hermandad, que me devuelve a los recuerdos de la niñez y a la ilusión con la que esperaba el Domingo de Ramos. Aquella mañana despertaba con la misma emoción con que aguardaba el Día de Reyes, para bajar presto a San Juan y ver aparecer la burrina, anuncio inequívoco de que comenzaba la semana más importante del año.

Y junto a la procesión de la burrina, la cofradía nos regala cada primavera otro de los grandes momentos de nuestra Semana Santa: contemplar el espectacular palio de la Esperanza avanzando en la tarde-noche del Miércoles Santo. Si la Montaña es la Virgen de Cáceres, la Esperanza es la Virgen de nuestra Semana Santa. Una imagen con casi ochenta años de devoción que sigue llegando al corazón de multitud de cacereños. Por ello, no puede uno sino esperar que, más pronto que tarde, la imagen reciba la gracia de ser coronada canónicamente, en una jornada que sin duda sería inolvidable para su querida hermandad y para toda la ciudad. Ese día la Virgen de la Esperanza enjugaría sus lágrimas y una sonrisa iluminaría su rostro, en gratitud al amor que los hijos de esta ciudad le profesan desde hace generaciones.