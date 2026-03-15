De las antiguas Casas del Parchís a nuevo complejo residencial de Cáceres

Maluquer y Salvador fue vocal de la Comisión de Reformas Sociales, encargado del estudio de la ponencia sobre la creación de la Caja Nacional de Seguro Popular. En ella estaban las líneas fundamentales del Instituto Nacional de Previsión y da nombre a una de las calles más céntricas de Cáceres, entre Rodríguez Moñino, Doctor Marañón y el Paseo de Cánovas. Un laboratorio de Veterinaria y el despacho de abogados de José Nevado Cienfuegos (tras la magnífica obra que realizó en el antiguo local que existía) marcan el inicio de la vía en cuya esquina están las instalaciones de este diario.

Hablar de Maluquer y de Doctor Marañón es, por tanto, hablar de El Periódico Extremadura. Para conocer su historia debemos remontarnos al Palacio de la Generala, edificio situado en pleno corazón de la ciudad monumental de Cáceres y ahora propiedad de la universidad extremeña. Ese palacio, hoy propiedad de la Universidad de Extremadura, vio nacer el 1 de abril de 1923 al Extremadura, un diario de la Acción Católica Diocesana fundado por Pedro Segura Sáenz, un obispo de Coria que acabaría siendo cardenal primado de España y que, tras su exilio en la Segunda República, regresaría a nuestro país para ser enterrado con honores de capitán general durante la dictadura de Franco.

El Extremadura nació, curiosamente, con una clara vocación regional, la misma que en la actualidad conserva. Esos primeros periódicos de cuatro páginas, con un precio de suscripción mensual de 2 pesetas, causaron una gran expectación y pronto se convirtieron en fiel reflejo de los intereses de Extremadura, región a la que desde el principio supo representar. A lo largo de su historia, El Periódico Extremadura ha sufrido muy diversas transformaciones, la más importante la que tuvo lugar el 31 de mayo de 2019 cuando se formalizó su entrada en Prensa Ibérica, uno de los más importantes holdings editoriales del país.

A lo largo de su trayectoria, el Extremadura ha tenido varias sedes: La Generala, La Madrila y Camino Llano hasta que en 1998, año en que cumplimos el 75 aniversario de nuestro nacimiento, llega la impresión a todo color y el traslado de nuestro domicilio social a unas amplias instalaciones en la calle Doctor Marañón, a los pies del cacereño Paseo de Cánovas. Atesora una trayectoria de más de 100 años al servicio de la sociedad regional, a la que fielmente representa.

Servicios

Maluquer es, fundamentalmente, una calle de servicios con acceso a Reyes Huertas y Ronda del Carmen a través de sendas escaleras que flanquean lo que fueron las antiguas Casas del Parchís, un complejo de viviendas bajitas pintadas precisamente con los colores del popular tablero de uno de los juegos más tradicionales de este país. De ellas solo quedan dos en pie, en Ronda del Carmen, como vestigio de un tiempo pasado que muchos guardan aún en su memoria. Las de Maluquer se derribaron para levantar un complejo residencial que tiene una plaza y en cuyo alrededor se han abierto negocios de nueva creación como la clínica dental de Pilar Isarría, el despacho de abogados de Montaña Rojo Durán, las oficinas de Caixabank Empresas, o Tagus (especialistas en lgal y fiscal).

Falta de aparcamientos

La cercanía de Maluquer con Rodríguez Moñino (una de las calles con mayor proyección comercial de Cáceres) hace que ésta sea una vía con mucha vida y pocos aparcamientos, una de las problemáticas que padece, amén del asfaltado, queja recurrente entre los vecinos. Dan vida a la zona firmas como Polo Clinic, centro avanzado de salud integral, Caex, que es una agencia de colaboración autorizada en materia de empleo, la peluquería Cibeles, el Centro de Nutrición y Dietoterapia de María Rosco, Spa Perros, la Clínica de Osteopatía y Fisioterapia y ya en la esquina con Antonio Silva, Seguridad Barrios y Comercial Veterinaria y Ganadera.

Fotogalería | Maluquer, a un paso del Paseo de Cánovas de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Otro de los negocios tradicionales, seguramente el más antiguo de Maluquer, es Gráficas Cacereñas, que antes fue Gráficas Paule. En 1982 pasó de la calle de Antonio Silva, 1 a la de Maluquer 1, en cuyo local se encuentra esta imprenta histórica en Cáceres, con décadas de experiencia en el sector de artes gráficas, sirviendo de base para la tradición familiar de Jesús Martín Teomiro, fundador de Gráficas Diseño Imprenta Cáceres. Se caracteriza por la fabricación minuciosa y la evolución tecnológica.

La zona esta ahora a la espera de que se levante la tan ansiada promoción de viviendas proyectada por Edifissa y Fissa en el número 1 de la calle, donde se ejecutarán 17 viviendas en pleno centro de Cáceres El proyecto contempla un inmueble de cinco alturas, dos más que el existente en la parcela, autorizado por el Plan General Municipal desde 2010 en esta zona, situada a escasos metros del paseo de Cánovas. El solar se encuentra, además, en un área donde el planeamiento permite un mayor desarrollo, con hasta seis plantas en las edificaciones que dan frente a Ronda del Carmen. Edifissa, según se precisa en su página web, es un consorcio empresarial que está encabezado por Fissa, una compañía que principalmente se dedica al sector servicios y que tiene una amplia implantación en España con veintisiete delegaciones. También participan en Edifissa el grupo Monleón y el grupo Álvarez, que a su vez está formado por empresas de sectores tan diversos como el agrícola, el inmobiliario, agroquímico...

El autor del proyecto es José Ramón Zorita Carrero, donde recae también la dirección facultativa. La dirección de la ejecución de obras la lleva a Francisco Javier Martínez Martín, que es además coordinador de seguridad y salud laboral. Así transcurre la vida diaria en Maluquer donde, por cierto, existe numerosos trasteros a disposición de los cacereños, impulsando así un nuevo modelo de negocio que está en expansión: los hay desde un metro hasta de 25 metros cuadrados.