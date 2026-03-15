La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final

La autovía que va a conectar las dos capitales de provincia de Extremadura ha comenzado por los bordes, por los extremos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la construcción de la primera fase, que va desde Cáceres hasta el río Ayuela. Por su parte, el pasado mes de octubre autorizó la segunda, que irá desde la capital pacense hasta Bótoa. Sin embargo, el resto están aún en trámites administrativos y no hay fecha para que ambas calzadas se encuentren, conecten y sirvan para cohesionar dos ciudades que llevan décadas reclamándolo.

Esta obra se plantea como fundamental para la región. Además, va a ser el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa, superando el trazado existente a través de la A-5 por la ciudad de Mérida. En la actualidad, la forma más rápida de llegar de Trujillo a Badajoz es esse recorrido. La gran alternativa llegará cuando finalice la construcción de la A-58. El tramo entre la capital cacereña y Trujillo asciende a 52 kilómetros. Y entre Cáceres y Badajoz habrá, aproximadamente, 85, atravesando la Sierra de San Pedro. A esto, hay que añadir el trazado de la Ronda Sureste desde la Comandancia de la Guardia Civil hasta la zona de La Cañada. Sumando todos los kilómetros totales, la distancia entre Trujillo y Cáceres asciende hasta los 140 kilómetros, diez menos que el otro trazado. Esto implica ser también el nexo más rápido entre las dos capitales de la Península Ibérica, a la espera de que se construya la ansiada infraestructura a Portugal por Monfortinho.

Carlos Gil

Las dos fases

La autovía ha comenzado por ambos extremos. Se va a desarrollar por completo de manera paralela a la N-523 (antigua Ex-100). El tramo de 13,6 kilómetros entre Cáceres y el río Ayuela en construcción discurrirá íntegramente por el término municipal cacereño y su trazado atravesará los llanos del sur de la ciudad y salvará el río Salor mediante un viaducto de 75 metros de largo. Esta fase cuenta con un presupuesto total de 94.302.458 euros (IVA incluido).

Por otro lado, el pasado mes de octubre se autorizó de forma definitiva por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la segunda parte de la mencionada autovía, así como el expediente de información pública. Esta segunda fase de las obras se va a desarrollar entre Bótoa y Badajoz entre los puntos kilómetros 66,5 y 80,3, en paralelo a la N-523. Es decir, las obras se prolongarán a lo largo de 14 kilómetros en el término municipal de la capital pacense. El proyecto, que fue redactado en noviembre de 2024 por las empresas Trn Trayet y Txt Ingeniería, cuenta con un presupuesto base de licitación de 112.461.120,99 euros (IVA incluido). El anuncio, que fue publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), planteaba la revisión y subsanación del anexo de expropiaciones para componer una relación de afectados veraz y completa. Además, se estima garantizar la continuidad del camino de servicio del canal de Montijo, especialmente durante la campaña de riego, que comienza el 15 de marzo. n