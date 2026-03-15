La digitalización como oportunidad laboral: las jornadas ‘Impulso Digital para el Empleo’
La iniciativa, integrada en el programa IA Amparo, ofrece herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad, reforzar competencias digitales y abrir nuevas oportunidades laborales en el medio rural
Buscar trabajo hoy no se entiende sin Internet. Desde consultar ofertas hasta preparar un currículum o mantener una presencia profesional en redes, el entorno digital se ha convertido en una herramienta fundamental para acceder al mercado laboral. Con esta idea nacen las jornadas “Impulso Digital para el Empleo”, una iniciativa que se está desarrollando en diferentes municipios de la provincia de Cáceres dentro del programa IA Amparo.
El objetivo de estas jornadas es claro: ayudar a las personas participantes a transformar la tecnología en una oportunidad real para mejorar su empleabilidad. Para ello se ofrecen herramientas prácticas que permiten aprender a moverse con soltura en entornos digitales, mejorar la visibilidad profesional y conocer nuevas posibilidades de empleo vinculadas a la economía digital.
La digitalización ya no es solo un requisito del mercado laboral, sino una vía para abrir nuevas oportunidades. Saber buscar información, utilizar plataformas profesionales o aprovechar herramientas tecnológicas puede marcar la diferencia a la hora de encontrar trabajo o emprender un proyecto propio.
Ponencias, talleres y espacios participativos
Durante las jornadas se combinan ponencias, talleres y espacios participativos. El programa aborda cuestiones como los empleos digitales emergentes, el uso de la inteligencia artificial para mejorar la búsqueda de empleo o el potencial de las redes sociales profesionales para generar oportunidades laborales. También se analizan aspectos esenciales como la seguridad digital y la gestión de la identidad online.
Uno de los momentos más destacados es el taller práctico sobre inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, donde los participantes aprenden cómo utilizar estas herramientas como aliadas para elaborar currículos, preparar entrevistas o identificar oportunidades profesionales.
Historias reales
Además, las jornadas incluyen espacios inspiradores en los que se comparten historias reales de personas que han encontrado nuevas oportunidades gracias al entorno digital. El objetivo es reforzar la confianza de los asistentes y demostrar que, incluso desde entornos rurales, es posible acceder a redes, empresas y proyectos que antes parecían lejanos.
Las sesiones se están celebrando en Casar de Cáceres, Riolobos, Hoyos y Valencia de Alcántara, con una programación intensiva de un día que combina formación, reflexión y acompañamiento práctico.
Estas jornadas se enmarcan dentro del programa IA Amparo, impulsado por la Diputación de Cáceres para reducir la brecha digital en el medio rural y mejorar las oportunidades de empleo vinculadas a la economía de los cuidados y a la digitalización. El proyecto prevé llegar a más de 2.400 participantes en 37 municipios de la provincia a través de diferentes acciones formativas.
En un contexto en el que la transformación digital avanza a gran velocidad, iniciativas como esta buscan garantizar que nadie quede atrás y que el acceso a la tecnología se convierta en una herramienta de inclusión, desarrollo personal y oportunidades laborales.
Impulso Digital para el Empleo
CASAR DE CÁCERES: 4 febrero
RIOLOBOS: 25 febrero
MALPARTIDA DE PLASENCIA: 11 marzo
VALENCIA DE ALCÁNTARA: 18 marzo
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
- Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche