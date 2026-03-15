La digitalización como oportunidad laboral: las jornadas ‘Impulso Digital para el Empleo’

Buscar trabajo hoy no se entiende sin Internet. Desde consultar ofertas hasta preparar un currículum o mantener una presencia profesional en redes, el entorno digital se ha convertido en una herramienta fundamental para acceder al mercado laboral. Con esta idea nacen las jornadas “Impulso Digital para el Empleo”, una iniciativa que se está desarrollando en diferentes municipios de la provincia de Cáceres dentro del programa IA Amparo.

El objetivo de estas jornadas es claro: ayudar a las personas participantes a transformar la tecnología en una oportunidad real para mejorar su empleabilidad. Para ello se ofrecen herramientas prácticas que permiten aprender a moverse con soltura en entornos digitales, mejorar la visibilidad profesional y conocer nuevas posibilidades de empleo vinculadas a la economía digital.

La digitalización ya no es solo un requisito del mercado laboral, sino una vía para abrir nuevas oportunidades. Saber buscar información, utilizar plataformas profesionales o aprovechar herramientas tecnológicas puede marcar la diferencia a la hora de encontrar trabajo o emprender un proyecto propio.

Jornadas ‘Impulso Digital para el Empleo’ en Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Ponencias, talleres y espacios participativos

Durante las jornadas se combinan ponencias, talleres y espacios participativos. El programa aborda cuestiones como los empleos digitales emergentes, el uso de la inteligencia artificial para mejorar la búsqueda de empleo o el potencial de las redes sociales profesionales para generar oportunidades laborales. También se analizan aspectos esenciales como la seguridad digital y la gestión de la identidad online.

Uno de los momentos más destacados es el taller práctico sobre inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, donde los participantes aprenden cómo utilizar estas herramientas como aliadas para elaborar currículos, preparar entrevistas o identificar oportunidades profesionales.

Las jornadas ‘Impulso Digital para el Empleo’ cuentan con ponentes del primer nivel. / EL PERIÓDICO

Historias reales

Además, las jornadas incluyen espacios inspiradores en los que se comparten historias reales de personas que han encontrado nuevas oportunidades gracias al entorno digital. El objetivo es reforzar la confianza de los asistentes y demostrar que, incluso desde entornos rurales, es posible acceder a redes, empresas y proyectos que antes parecían lejanos.

Las sesiones se están celebrando en Casar de Cáceres, Riolobos, Hoyos y Valencia de Alcántara, con una programación intensiva de un día que combina formación, reflexión y acompañamiento práctico.

Jornadas ‘Impulso Digital para el Empleo’ en Casar de Cáceres / EL PERIÓDICO

Estas jornadas se enmarcan dentro del programa IA Amparo, impulsado por la Diputación de Cáceres para reducir la brecha digital en el medio rural y mejorar las oportunidades de empleo vinculadas a la economía de los cuidados y a la digitalización. El proyecto prevé llegar a más de 2.400 participantes en 37 municipios de la provincia a través de diferentes acciones formativas.

En un contexto en el que la transformación digital avanza a gran velocidad, iniciativas como esta buscan garantizar que nadie quede atrás y que el acceso a la tecnología se convierta en una herramienta de inclusión, desarrollo personal y oportunidades laborales.

Impulso Digital para el Empleo CASAR DE CÁCERES: 4 febrero RIOLOBOS: 25 febrero MALPARTIDA DE PLASENCIA: 11 marzo VALENCIA DE ALCÁNTARA: 18 marzo

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. / EL PERIÓDICO