Por las primarias del PSOE regional
Eduardo Béjar sustituye a Sánchez Cotrina al frente del PSOE de Cáceres
Álvaro Sánchez Cotrina, precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, ha cesado temporalmente sus funciones para garantizar la imparcialidad del proceso interno en la provincia de Cáceres
El vicesecretario de Administración General y Coordinación Interna del PSOE provincial de Cáceres, Eduardo Béjar, asumirá de forma temporal las funciones de la Secretaría General del partido en la provincia tras la decisión de Álvaro Sánchez Cotrina de suspender su actividad orgánica mientras se desarrolla el proceso de primarias del PSOE de Extremadura.
El relevo se produce después de que Sánchez Cotrina haya registrado su precandidatura a la Secretaría General del PSOE extremeño, un paso que ha acompañado de la suspensión temporal de sus funciones al frente de la organización provincial con el objetivo de garantizar la imparcialidad del proceso interno.
Durante este periodo, Béjar (y no María José Pulido, por formar parte actualmente de la gestora socialista) se encargará de coordinar la actividad del partido en la provincia y mantener el contacto permanente con las agrupaciones locales, asegurando el funcionamiento ordinario de la estructura socialista cacereña mientras dure el proceso de elección de la nueva dirección regional.
El propio Cotrina registró su precandidatura acompañado por sus representantes en el proceso, Julio César Herrero Campo, de la Agrupación Socialista de Moraleja, y Yolanda García Seco, de la Agrupación Socialista de Badajoz.
Candidatura a la dirección regional
El dirigente socialista defendió que su precandidatura nace con el objetivo de “recuperar la ilusión colectiva en Extremadura y construir una alternativa política sólida desde el territorio”, con una propuesta marcada por el municipalismo y el protagonismo de las agrupaciones locales.
“Vamos a volver a ilusionar, volver a querernos y volver a ganar para volver a ser Extremadura”, afirmó durante su intervención ante los medios.
Mensaje de unidad en el partido
Sánchez Cotrina subrayó además que el proceso interno debe desarrollarse desde el respeto entre compañeros y compañeras de partido. “No es tiempo de guerras, es tiempo de abrazarnos y de respetarnos”, señaló, al tiempo que defendió un proyecto que integre a toda la organización.
El dirigente socialista también criticó la gestión del actual Ejecutivo autonómico presidido por María Guardiola, al que acusó de provocar un “daño moral y político” en la comunidad, y defendió que el PSOE debe abrirse a la ciudadanía más allá de su militancia.
Pese a su paso al frente en el proceso regional, Cotrina trasladó un mensaje de tranquilidad a la militancia provincial, insistiendo en que el PSOE de Cáceres seguirá funcionando con normalidad bajo la coordinación provisional de Eduardo Béjar hasta que concluya el proceso de primarias.
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