La ermita de Talaván y sus Ángeles Malos: ¿Ángeles caídos o prisioneros de la Inquisición en Cáceres?

En un artículo anterior os hable de Talaván y de mi visita a esa población, por espacio no hubo oportunidad de centrarme en uno de los lugares que más me impacto, ahora aprovechando la celebración del "Día de Los Ángeles Malos" vamos a profundizar en este misterio fascinante.

Lo primero que os voy a explicar son las sensaciones y más si lo visitáis en soledad, como yo lo hice, la situación es el viejo cementerio de Talaván y adjunto al camposanto esta la ermita del santo Cristo al acceder a ella sientes que alguien te está observando, miras a tu alrededor, ves esas pinturas en la bóveda y notas un escalofrió que te recorre la espalda, así que si buscas una experiencia que te ponga los pelos de punta y te haga cuestionar todo lo que sabes sobre el arte sacro, tienes una cita obligatoria cuando visitas el hogar de los inquietantes "Ángeles Malos".

No son los típicos querubines de mejillas rosadas que verías en un cuadro de Murillo. Olvídate de la paz celestial. Estos seres tienen colmillos, ojos vacíos y un mensaje que lleva siglos esperando a ser descifrado bajo una cúpula que parece resistir por puro milagro.

¿Qué son exactamente los Ángeles Malos de Talaván?

Pongamos en contexto que son exactamente y donde están, En las afueras del pueblo, en el camino que lleva al cementerio viejo, allí se alza la Ermita del Santo Cristo. A primera vista, podrías pensar que es una ruina más del barroco rural extremeño. Pero si levantas la mirada hacia la cúpula de su capilla mayor, te encontrarás con una pesadilla de cal y arena: 21 figuras aladas con rasgos que parecen sacados de una película de terror.

Estas figuras no están pintadas, sino "esgrafiadas" (una técnica que consiste en raspar capas de mortero para crear relieve). Lo que realmente impresiona es su aspecto feroz: tienen las fauces abiertas mostrando dentaduras afiladas, miradas blancas sin pupila y unos extraños capirotes rematados en borla. Algunos incluso los llaman "los condenados" o "los réprobos". Según estudios realizados los ángeles eran figuras normales cuando fueron pintadas originalmente, pero posteriormente, quizás con el abandono de la ermita o quizás en el periodo de la guerra civil alguien cambió sus caras angelicales por algo más maléfico.

El enigma del capirote: ¿Ángeles o prisioneros de la Inquisición?

Y aquí viene uno de los grandes debates que apasionan a expertos y curiosos, es el atuendo de estos seres. Esas especies de gorros cónicos que llevan han sido relacionados por investigadores como Gabriel Cusac con la "coroza", el gorro que la Inquisición española obligaba a llevar a los condenados en los autos de fe.

¿Pero por qué representar ángeles como si fueran reos del Santo Oficio? La teoría más aceptada nos lleva a una inscripción en latín que rodea la cúpula: OBLATVS ET QVIA IPSE VOLVIT. ET PECCATA NOSTRA IPSE. PORTAVIT. ESAIE. 53. MARZO. 15 DE 1628 AÑOS. Que traducido dice: "Fue ofrecido porque Él lo quiso. Y Él cargó con nuestros pecados (Isaías 53). 15 de marzo 1628". En el Barroco, el miedo era una herramienta educativa. Estos ángeles representarían a la humanidad pecadora, seres que aunque tienen naturaleza espiritual (alas), cargan con la fealdad del pecado y la culpa que Cristo asumió en la cruz Tampoco tenemos constancia de quien fue el autor, todo un misterio.

La Dama Momia y el Hombre Gato

Si los 21 ángeles no fueran suficientes para alimentar tu sed de misterio, el entorno de la ermita —que fue cementerio municipal desde mediados del siglo XIX hasta 1928— guarda sus propias leyendas urbanas.

El Hombre Gato: en los medallones del arco que separa la nave, hay bustos con rasgos felinos y bigotes hirsutos que han generado mil historias entre los vecinos.

La Dama Momia: se dice que, durante el tiempo en que el lugar funcionó como camposanto, se halló el cuerpo incorrupto de una mujer a la que los lugareños empezaron a venerar casi como a una santa.

Este aura de misterio no ha pasado desapercibida para los amantes de lo oculto, llegando a ser protagonista de programas de televisión y blogs del misterio.

Vive la experiencia: El Día de los Ángeles Malos

Talaván no solo cuida sus leyendas; las celebra. Gracias al impulso de la asociación Talaván Historia Viva, se organiza el "Día de los Ángeles Malos", una jornada donde el pueblo se vuelca para poner en valor este patrimonio único.

Es el momento perfecto para visitar la localidad. Podrás disfrutar de: conferencias y talleres para entender el arte del esgrafiado cacereño; rutas guiadas por los rincones más enigmáticos del municipio; y chocolate con bizcochos y música en directo, porque seamos sinceros, el misterio se disfruta mejor con buena compañía.

Esta festividad es un grito de esperanza para salvar la ermita, que actualmente se encuentra en la Lista Roja del Patrimonio debido a su delicado estado de conservación. Visitar Talaván durante estos días es, además de un planazo, una forma de apoyar la recuperación de una joya que no tiene parangón en toda España. Desde estas líneas deseo de todo corazón que la reforma iniciada siga adelante, no podemos dejar perder el patrimonio que hace que nuestra tierra sea tan especial y en mi opinión no habría que restaurar a “los Ángeles” como eran originalmente, creo que es mejor dejar la iconografía tal como está.

Qué más ver en Talaván: Agua, historia y naturaleza

Si decides hacer el viaje (y créeme, merece la pena), Talaván tiene mucho más que ofrecer, os recuerdo tres lugares que visitar: la Fuente de la Breña, una fuente del siglo XVII con propiedades medicinales y una inscripción que te transporta al pasado; patrimonio Sumergido, cuando el nivel del embalse de Alcántara baja, puedes ver asomar la cúpula de la antigua Ermita de la Virgen del Río, una estampa melancólica y preciosa; y el turismo activo en el Tajo, desde descensos en piragua hasta rutas por el Parque Nacional de Monfragüe, que se divisa desde lo alto de la Ermita de la Soledad.

Talaván te espera con sus brazos abiertos... y sus ángeles con los dientes afilados. ¿Te atreves a mirarles a los ojos?