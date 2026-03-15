Terapeutas ocupacionales se forman en inteligencia artificial, telerehabilitación e impresión 3D en Cáceres

Profesionales de la terapia ocupacional participan estos días en Cáceres en un curso de formación en competencias digitales que aborda el uso de herramientas como la inteligencia artificial, la telerehabilitación o la impresión 3D aplicadas al ámbito sanitario. La iniciativa, impulsada por el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales y Unión Profesional, se desarrolla durante tres jornadas y forma parte de un programa formativo financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

La formación está dirigida exclusivamente a terapeutas ocupacionales y busca mejorar las competencias digitales de los profesionales para integrar las nuevas tecnologías en su práctica clínica. El programa combina sesiones online, webinars y formación presencial, con contenidos centrados en inteligencia artificial generativa, realidad virtual, telerehabilitación y diseño de productos de apoyo mediante impresión 3D.

La presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura, Ana Rondón, explica que el objetivo es preparar a los profesionales para utilizar estas herramientas de manera responsable y eficaz. “La inteligencia artificial ha venido para quedarse y lo que nos preocupa es la forma en que se usa. Desde el colegio queremos ofrecer formación para que las terapeutas ocupacionales sepan hacer un buen uso de ella”, señala.

Uno de los aspectos destacados de la formación es la telerehabilitación, una modalidad que permite trabajar con pacientes a distancia mediante videollamadas, plataformas digitales y seguimiento remoto. Esta herramienta puede resultar especialmente útil en territorios con dispersión geográfica, como ocurre en muchas zonas de Extremadura.

“La telerehabilitación es una manera de hacer la rehabilitación a distancia. En nuestra región hay personas que tienen dificultades para acceder a los servicios, por lo que esta modalidad puede ayudar a que se beneficien del tratamiento”, explica Rondón. No obstante, la presidenta del colegio subraya que debe utilizarse como complemento a la rehabilitación presencial, no como sustituto.

El curso también aborda el uso de la impresión 3D para crear ayudas técnicas personalizadas destinadas a facilitar la vida diaria de los pacientes. La vicepresidenta del colegio, Cristina Mendoza, destaca que esta tecnología permite diseñar productos adaptados a cada persona y reducir costes.

“Los productos de apoyo suelen tener un coste elevado, y la impresión 3D nos permite crear soluciones de bajo coste y completamente personalizadas. No se trata de adaptar a la persona a un producto estándar, sino de adaptar el producto a la persona”, explica.

Entre los ejemplos que se trabajan en el curso se encuentran mangos adaptados para cubiertos u otros utensilios que ayudan a personas con dificultades motoras a realizar actividades cotidianas.

Algunos de los ojetos realizados con tecnología 3D / Alejandro Cancho

Los propios participantes valoran positivamente la incorporación de estas herramientas en la práctica profesional. David Jaraiz, alumno del curso, considera que las nuevas tecnologías pueden mejorar la intervención con los pacientes.

“Facilita muchísimo nuestro trabajo y optimiza el tiempo para dedicar más esfuerzo a la intervención con la persona”, afirma. Además, destaca que la telerehabilitación puede ser especialmente útil en territorios con gran dispersión geográfica, donde el acceso presencial a los servicios sanitarios resulta más complicado.

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Con este tipo de iniciativas formativas, los profesionales buscan adaptarse a los avances tecnológicos y aprovechar su potencial para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas que requieren rehabilitación y apoyo en su vida diaria.