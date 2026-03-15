El TSJEx confirma dos años de cárcel por vender una excavadora que no tenía y cobrar más de 111.000 euros en Cáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres a un acusado por un delito de estafa agravada, al considerar acreditado que vendió una excavadora usada por 111.320 euros pese a que no era de su propiedad, no la poseía y nunca llegó a tener disponibilidad sobre ella. La sentencia, dictada el 24 de febrero de 2026 por la Sala de lo Civil y Penal con sede en Cáceres, desestima el recurso de apelación presentado contra la resolución anterior.

Según los hechos probados que el alto tribunal extremeño ha dado por reproducidos, la operación se remonta a 2021, cuando una mercantil interesada en adquirir una máquina excavadora Hyundai HW160 contactó con el vendedor tras localizar el modelo en internet. Después de varias conversaciones, ambas partes firmaron el 10 de noviembre de ese año un contrato de compraventa con entrega prevista en quince días. Para financiar la adquisición, la empresa compradora suscribió una póliza de leasing con Unicaja, que transfirió el importe íntegro al vendedor.

Sin embargo, la sentencia recoge que el acusado no tenía la máquina, no era su propietario ni su poseedor y tampoco llegó a adquirirla para entregársela al comprador. La Sala sostiene que, pese a haber acordado con otra mercantil una posible operación previa, no perfeccionó esa compra, perdió la señal entregada y, aun así, percibió el dinero procedente de la financiación sin entregar nunca la excavadora.

El perjuicio económico total fijado en la resolución asciende a 93.006,09 euros, suma que incluye la comisión de apertura del leasing, los gastos notariales y las cuotas abonadas por la empresa perjudicada. Posteriormente, el condenado fue realizando entregas parciales hasta alcanzar los 55.000 euros, por lo que la cantidad pendiente de indemnización quedó fijada en 38.006,09 euros.

La Audiencia de Cáceres ya lo había condenado por estafa agravada con la atenuante de reparación del daño a dos años de prisión y ocho meses de multa con cuota diaria de ocho euros, además de esa responsabilidad civil. Al mismo tiempo, lo absolvió del delito de falsedad documental. El TSJEx ha mantenido ahora íntegramente ese fallo.

Rechazo del recurso

En su apelación, la defensa alegó, entre otras cuestiones, la nulidad de actuaciones por la falta de poder especial en la querella, error en la valoración de la prueba, inexistencia de engaño y ánimo de lucro, así como improcedencia en la cantidad reclamada. El tribunal autonómico ha rechazado todos esos argumentos.

Sobre la supuesta nulidad, la Sala ha recordado que la falta de poder especial no invalida por sí sola el procedimiento en un delito público como la estafa, ya que la querella puede operar como "notitia criminis" y dar lugar a la apertura de la causa. El fallo también ha incidido en que no se produjo indefensión material para el acusado.

En cuanto al fondo del asunto, el TSJEx ha avalado la valoración probatoria realizada por la Audiencia y ha señalado que existía prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia. Entre los elementos tenidos en cuenta figuran el contrato de compraventa, la póliza de arrendamiento financiero, los mensajes de WhatsApp y las declaraciones practicadas durante el juicio.

No fue un simple incumplimiento

Uno de los aspectos centrales de la sentencia es que el tribunal descarta que se tratara de un mero incumplimiento civil o mercantil. La Sala concluye que hubo engaño bastante desde el inicio, porque el vendedor ocultó que la máquina no era suya ni estaba en su poder, cobró el precio completo y no realizó actuación efectiva alguna para cumplir lo pactado.

Además, el TSJEx ha respaldado la tesis de que en el tráfico mercantil debe operar un mínimo margen de confianza y que no puede trasladarse a la víctima la responsabilidad de haber sido engañada exigiéndole una desconfianza permanente ante cualquier operación.

Con esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres y ha impuesto las costas de la apelación al recurrente.