La vida discreta del pasaje Norba de Cáceres: "Somos poco visibles, pero resistimos"

Situado en la avenida Virgen de la Montaña y a escasos metros del paseo de Cánovas, el pasaje Norba ha mantenido durante años una presencia discreta como lugar de paso y de actividad en una de las principales arterias de Cáceres. Este céntrico enclave está integrado en un bloque de viviendas que fue levantado a finales de los sesenta sobre el solar del antiguo Cine Norba, del que heredó su nombre.

Entre quienes conocen su trayectoria está Marisol Sáenz, vinculada desde 2001 a la oenegé Soguiba, entidad de la que forma parte el espacio solidario Anúmbara, que lleva casi una década presente en el pasaje. "Aquí siempre ha habido rotación. Antes estaban el Dream Pub, la cafetería Fara, el bar Jardín y también el karaoke, que todavía hoy sigue funcionando", explica.

Juan José Maestro, dueño del bar Alborada, recuerda que entonces el panorama era muy distinto. "Había pocos locales abiertos, pero la afluencia de clientes fue aumentando y llegaron nuevos negocios", señala. A su juicio, la ubicación del pasaje, en una vía céntrica y comercial, ha sido siempre una de sus principales fortalezas.

En la actualidad, este espacio comercial atraviesa una etapa de consolidación, con todos los locales ocupados y una oferta modesta pero variada, en la que conviven un parking con lavadero de coches, una academia de inglés, una peluquería, una librería, dos bares... Más allá de esa diversidad, sus responsables coinciden en un punto: el pasaje ha logrado mantenerse activo con el paso del tiempo pese a la falta de visibilidad desde el exterior. "El problema es que somos pocos visibles al estar algo escondidos, pero aquí seguimos resistiendo", subraya Sáenz.

Galería | Así es la vida en el pasaje Norba de Cáceres /

Libros con segunda vida

En Anúmbara llevan años recogiendo libros de segundo mano donados por particulares para darles una segunda vida. "La gente nos trae los que ya no utiliza y los ponemos a la venta a precios asequibles", expone. Este espacio solidario también sirve para difundir la cultura africana y ofrece bisutería artesanal, jabones y regalos adquiridos mediante compra ética. "Todos los beneficios se destinan a becas para niñas en Guinea-Bissau", remarca la voluntaria.

Comercio especializado

Otro de los establecimientos asentados en el pasaje es Muscúlate Store, una tienda especializada en nutrición deportiva y dietética. Su responsable, Rafa Martínez, explica que el negocio abrió en ese mismo local hace doce años, aunque con el tiempo optó por trasladarse a la avenida de Portugal.

En 2019 decidió regresar al pasaje, una elección que, según cuenta, estuvo motivada en parte por la cercanía de un gimnasio y por el constante tránsito de personas en la zona. "A día de hoy no podemos decir que nos vaya mal. Seguimos luchando, trabajando mucho las redes sociales, el boca a boca y ofreciendo un buen asesoramiento, que al final es como se sacan adelante los negocios hoy en día", afirma. Su experiencia refleja la necesidad de adaptarse a nuevas formas de promoción y de fidelización de clientes para mantener la actividad comercial.

Nuevos proyectos

Junto a negocios más veteranos, el pasaje Norba también acoge iniciativas recientes. Es el caso del centro de estética Nova Beauty, impulsado por Aura Calvo, que hace unos meses decidió emprender por cuenta propia tras haber trabajado en varios salones de belleza de la ciudad.

La joven explica que ha logrado conservar parte de la clientela a la que ya atendía y que, "poco a poco", va incorporando nuevos usuarios. Además, destaca el uso de aplicaciones que ayudan a dar visibilidad a negocios de reciente apertura.

Su caso refleja que este espacio sigue funcionando como espacio de oportunidad para pequeños emprendedores en el centro de Cáceres. Esa combinación de negocios consolidados y nuevas iniciativas contribuye a configurar hoy la imagen del pasaje: un pequeño ecosistema comercial que ha encontrado su equilibrio a base de diversidad, cercanía y constancia.