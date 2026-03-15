La Virgen de la Montaña de Cáceres y la del Puerto de Plasencia sellan su unión

El santuario que corona la Sierra de la Mosca ha sido escenario este domingo de un acto cargado de simbolismo para Cáceres y Plasencia. La ciudad cacereña ha acogido la segunda parte del proceso de hermanamiento entre las cofradías de sus patronas, un encuentro que culmina un camino iniciado meses atrás en territorio placentino.

Ritmo cofrade

Representantes de la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña y de la Cofradía de la Virgen del Puerto han participado en una solemne eucaristía celebrada en el santuario, en un acto que simboliza la unión espiritual y cultural entre ambas ciudades del norte de Extremadura. Con esta ceremonia se completa un proceso que pretende fortalecer los vínculos entre los devotos y abrir nuevas vías de colaboración entre las dos instituciones religiosas.

El hermanamiento comenzó el pasado mes de enero en la ciudad de Plasencia, donde se celebró el primer encuentro oficial entre ambas cofradías. Aquella cita supuso el punto de partida de una iniciativa que busca consolidar una relación estable entre las dos entidades y reforzar la identidad religiosa compartida entre ambas ciudades.

Con el acto celebrado hoy en Cáceres se da continuidad a ese compromiso, sellando un vínculo que va más allá del protocolo. Las dos cofradías han manifestado su voluntad de trabajar conjuntamente en iniciativas de carácter social, cultural y patrimonial, con el objetivo de difundir la devoción a sus patronas y promover el patrimonio religioso de la región.

El escenario elegido para esta culminación no es casual. El santuario de la Virgen de la Montaña, situado a unos 600 metros de altitud y convertido en uno de los principales centros espirituales de la ciudad, es el lugar donde se venera a la patrona de Cáceres y desde donde se domina toda la ciudad histórica.

Durante la jornada, numerosos fieles y devotos han acompañado el acto, que ha estado marcado por el carácter solemne de la celebración religiosa y por el espíritu de fraternidad entre ambas comunidades. Para muchos participantes, el encuentro representa un gesto histórico de unión entre dos de las ciudades más importantes del norte de Extremadura.

La iniciativa pretende además fortalecer la cooperación entre las cofradías en actividades culturales y religiosas futuras, así como fomentar la participación de los fieles en celebraciones y encuentros conjuntos que mantengan viva esta relación.