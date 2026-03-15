VOX saca pecho en la carrera por Cáceres 2031: “Fuimos los únicos que apoyamos los presupuestos para la capitalidad cultural”

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha reivindicado el papel de su formación en el impulso a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031, subrayando que su grupo fue el único que respaldó los presupuestos municipales que incluían financiación para el consorcio encargado de impulsar el proyecto.

Compromiso

Según ha señalado Gutiérrez, ese apoyo demuestra el “compromiso firme y coherente” de VOX con una iniciativa que consideran estratégica para el futuro cultural y económico de Cáceres. A su juicio, la capitalidad cultural europea es una oportunidad para situar a la ciudad en el centro del mapa cultural del continente y proyectar su patrimonio histórico y creativo.

El portavoz ha recordado que mientras otras formaciones políticas han criticado el modo en que se está desarrollando la candidatura, VOX ha mantenido una postura de respaldo constante, apostando por consolidar el proyecto y evitar que la iniciativa se vea perjudicada por disputas políticas.

En este sentido, Gutiérrez ha defendido que el camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031 debe afrontarse desde la unidad institucional y política. “Es un proyecto tan importante y tan mágico para la ciudad que debe concebirse desde el apoyo total de todas las fuerzas políticas y organismos oficiales”, ha afirmado.

Confrontación partidista

Asimismo, ha advertido de que la carrera hacia la capitalidad cultural no debe convertirse en un espacio de confrontación partidista. “Este proceso debe estar exento del juego político de buscar el enfrentamiento a toda costa; lo que exige este momento es una unidad total para lograr el objetivo final”, ha señalado.

El concejal también ha destacado que la candidatura no se limita únicamente a la ciudad de Cáceres, sino que debe tener un impacto en todo el territorio. En su opinión, la capital cacereña puede convertirse en un motor cultural para la provincia y para toda Extremadura, extendiendo los beneficios del proyecto a nivel regional.

“Si logramos este objetivo será un éxito para toda Extremadura, porque permitirá mostrar nuestra riqueza cultural y reforzar la proyección internacional de la región”, ha añadido.

Finalmente, ha reiterado que continuará trabajando para que la candidatura avance con ambición y rigor, defendiendo una cultura que ponga en valor la historia, el patrimonio y las raíces de Cáceres, al tiempo que ha pedido al resto de fuerzas políticas que respalden sin reservas un proyecto que, a su juicio, puede transformar el futuro cultural y económico de la ciudad.