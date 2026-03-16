Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador

Leo todos los días sin falta el artículo de las historias curiosas, además de verídicas, de Cáceres de la sección 'Barrio a barrio'. Las nuevas tecnologías no las domino, de ahí esta forma de dirigirme a El Periódico Extremadura, cuando lo epistolar ha perdido tanto. Estuve en Cáceres estudiando Filosofía y Letras cuando la facultad estaba en San Blas, el antiguo colegio universitario. Recuerdo que estaba el matadero, que olía todo que apestaba. Fue en el año 74, cuando Cáceres era un pueblo, una época maravillosa que no olvidaré nunca (1974-1981).

Recuerdo aquella época y aquellos años, los bares de la plaza y General Ezponda y el boom que empezó con La Madrila y los recuerdos todos, recuerdo y vivido.

Al comienzo de Pintores estaba la Cafetería Lux y un poco antes el Bar El Norte, que olía que alimentaba.

En el Bar Amador. / El Periódico

Yo viví en un caserón junto a la Audiencia, una casa que era de la Marquesa de Trespalacios Montenegro. Ella vivía en el 1º y la pensión estaba en el 2º.

En La Madrila estaba la Cafetería Delfos, bajando por las escaleras de Hernán Cortés, por donde Neguri y Pla. Pues justo debajo hubo un pub pequeñito que hacía esquina junto a Faunos. Eran dos socios, uno se llamaba Joaquín.

En Gómez Becerra

Un bar muy modesto, pero con una cocina buenísima, allí probé por primera avez los champiñones a la plancha. En Gómez Becerra.

Junto a la Torre Cáceres, que solo era un descampado, otro bar con la especialidad de calamar a la plancha con alioli.

Cáceres: la cara diurna de Albatros / Miguel Ángel Muñoz

Los pubs fueron todos un lujo, como Bocoy, en la cuesta de Acuario, OK, etcétera. Drink Pub en Norba, La Grillera, Albiyoni.

Han pasado 50 años y parece que fue ayer. Cuántos días sentada en la plaza, en las escaleras del Mesón Andrés y la máquina de discos de Los Toneles y del Amador. El Roji y sus mejillones. Goyo, el taxista, tuvo otro que se llamaba Don Jaime, también en Doctor Fleming. Y también en Doctor Fleming, el Estelar, que llevó el primer espectáculos de travestis, en una feria de mayo: un escandalazo. A tope.