La cofradía de los andaluces de Cáceres: la procesión familiar que colma el Viernes Santo

Su procesión es una de las más peculiares, por el recorrido y por todo lo que realizan a lo largo de este. Su nombre es Ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuela y Nuestra Madre y Señora de Gracia y Esperanza, pero todos los cacereños la conocen con el mismo nombre: la de los andaluces.

Sale en la mañana del Viernes Santo, donde comparte protagonismo con la de los Estudiantes. Lo hace de la Torre de Sande, y a lo largo del recorrido realiza actos de penitencia y otras acciones como la subida rápida de la calle Clavellinas, algo que ninguna otra cofradía de Cáceres replica. «En sus inicios había pocos hermanos y cuando llegaban a Clavellinas ya estaban cansados. El capataz por aquel entonces era sevillano, se metió dentro del paso, y para animarles les dijo lo que les tenía que decir y subieron la cuesta corriendo», cuenta la Vicehermana Mayor de la cofradía, Nieves Brazales.

Desde entonces, quedó como tradición subir esa cuesta a un paso ligero, pues exactamente no lo hacen corriendo. "Lo llamamos paso clavellina".

Su padre, Jesús Brazales, fue uno de los fundadores de la cofradía. Natal de Linares (Jaén), era miembro de la Casa de Andalucía y en una romería del Rocío en el castillo de la Arguijuela conoció al Cristo de la Expiración, una muy antigua talla del siglo XIV que, tras hablar con sus dueños, la familia Jordán de Urríes, los hermanos sacaron a procesionar en 1993. La otra talla, Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, llegó unos años después, en el 2002. En su caso sí es propiedad de la cofradía, y durante todo el año se encuentra en la parroquia de Jesucristo Resucitado, en el R-66.

Galería | Así es la cofradía de la Expiración o los Andaluces / Pablo Parra

El sobrenombre de la procesión de los andaluces no tiene mucho misterio: sus fundadores eran de Andalucía, aunque residentes en Cáceres. Y, precisamente, supieron fusionar ese estilo andaluz y castellano, dando como resultado la procesión del Viernes Santo. "Llevamos el mote con orgullo porque cada uno tiene que llevar con orgullo de dónde es y hacia dónde va".

Familia

«Nuestra cofradía es humilde, somos unos 500 hermanos, y sobre todo es muy familiar», cuenta Brazales. «Las familias que están dentro lo hacen al completo: desde abuelos a nietos». De hecho, asegura que «hay un movimiento de gente joven que se está moviendo bastante», algo que se repite en muchas cofradías. «La gran mayoría de los hermanos de carga son jóvenes».

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. / Pablo Parra

Una de las características de esta salida es que todos los hermanos llevan la cara tapada. Se realiza un voto de silencio y el acto de penitencia se vive mucho más, porque se evita ese 'postureo' al que han hecho referencia desde otras hermandades. En esta no. De hecho, se da la opción de poder cargar el paso desde dentro, para que sea un momento más íntimo y mayor devoción.

La procesión de los andaluces realiza dos estaciones de penitencia, una en San Juan y otra en la Soledad. En la primera de ellas llegan a hacer una reverencia hacia la iglesia, representante del Santísimo.

Al final de la procesión también tiene lugar un momento importante: el acto de la expiración. A las tres en punto, ni un segundo más y ni un segundo menos, al son de las campanas de San Mateo levantan los pasos mientras se escuchan truenos, representando el pasaje de la Biblia en el que Cristo muere a la hora nona. Por esto, y otras cosas, la cofradía de la Expiración siempre será tan peculiar.

La única novedad que presenta la procesión para este año es que se reduce el número de bandas de dos a una. El final de la procesión es peculiar, así como el inicio. El Cristo tiene que salir tumbado y una vez fuera lo inclinan, debido a que si no no entra por la puerta del palacio. Lo hace además la familia a la que pertenece la talla. Algo parecido ocurre con la Virgen, que sale sin la corona de estrellas y se la ponen posteriormente.

Dueños

¿Y la opción de traer a Cáceres el Cristo de forma permanente? No está para nada sobre la mesa, ya que su sitio es la Arguijuela. "Damos gracias a los dueños porque nos lo ceden desinteresadamente, son ya 34 años con él, pero ellos quieren a su Cristo en su ermita. Quieren que esté en su casa", explica.

Cristo de la Expiración y la Arguijuela. / Pablo Parra

En Cáceres está tanto en la Cuaresma como en la Pascua. Su Via Crucis es uno de los primeros actos de la Semana Santa, en el Viernes de Dolores. Es el traslado del Palacio Episcopal a la Torre de Sande. Lo llevan personas, sean o no de la cofradía, con el hombro.

Pequeños detalles que hacen de esta una cofradía única en la ciudad. Su nombre recuerda sus orígenes, pero su historia está y siempre estará ligada a Cáceres.