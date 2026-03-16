Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres

La llegada de una nueva concesionaria provoca el cierre definitivo de la ITV de Itevebasa en el polígono industrial de Capellanías de Cáceres. Kedra se ha adjudicado el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos en la capital provincial, así como en Badajoz, y abarcará el 32% del territorio regional, incuyendo las zonas más pobladas. Itevebasa, que ha estado sirviendo a miles de cacereños desde su nave en la calle Silleros, solo reserva citas hasta el próximo 31 de marzo y, a partir de ahí, se marchará de la ciudad y se centrará en otros espacios que tiene en la provincia, como es Logrosán y Valencia de Alcántara.

Dekra ha resultado adjudicataria de la concesión por un periodo de 25 años y construirá dos nuevas estaciones fijas de gran capacidad en Cáceres y Badajoz, cuyas ubicaciones todavía no han sido desveladas. Estarán dotadas con cinco líneas de inspección cada una y preparadas para atender desde turismos y motocicletas hasta vehículos industriales y agrícolas. Esta decisión aportará nueva capacidad en zonas donde se han detectado tiempos de espera elevados y oportunidades de mejora en la calidad del servicio.

La propuesta de adjudicación se elevó el pasado 2 de enero, y el objetivo es que esta empresa estuviese pasando las revisiones a principios del mes de abril. Sin embargo, por el momento no se ha conocido cuál será el lugar exacto en el que se instalarán y cuándo comenzarán a trabajar. Eso sí, seguirá prestando servicio en la misma nave hasta que tenga su sede, que deberá ser más grande.

En las últimas tres décadas, el número de ITV realizadas en Extremadura se ha incrementado un 480%: de 135.453 registradas en el año 1991 se ha pasado a 784.850 en el año 2024, "desbordando la capacidad inspectora de los centros". De las 784.850 inspecciones que se realizaron durante el año 2024 en Extremadura, las estaciones gestionadas directamente por la Junta hicieron un 32% (256.461). El resto, 528.389, se ejecutaron en los centros privados.

La empresa se ha comprometido a crear doce contratos indefinidos para trabajadoras, cuatro para personas con discapacidad y otros cuatro para personas desempleadas de larga duración.