Concienciación y formación: los pilares del curso de conducción para motoristas en Cáceres

Concienciar para prevenir. Con esa idea de fondo trabaja desde 2012 la asociación Moto y Vida, una entidad sin ánimo de lucro que defiende la formación continua como una de las claves para mejorar la seguridad vial de los motoristas. A través de cursos y jornadas específicas, la organización busca fomentar una conducción más responsable y segura y sensibilizar sobre los riesgos de la carretera, ofreciendo herramientas prácticas para que los conductores puedan mejorar sus habilidades y reforzar su capacidad de anticipación en la vía.

Uno de estos cursos tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo en Cáceres, donde motoristas de diferentes niveles podrán participar en una jornada completa centrada en la prevención de accidentes y en el aprendizaje de técnicas de conducción más seguras. Jesús Paredes, presidente de la asociación, explica que la idea principal es que todos los participantes, independientemente de su experiencia al manillar, puedan aprender algo nuevo y mejorar su forma de conducir. "El carnet es solo el primer paso. Conducir una moto implica enfrentarse a muchas situaciones diferentes en la carretera y es importante saber reaccionar correctamente", afirma Paredes.

Formación teórica y práctica

La jornada prevista en la capital cacereña combinará formación teórica y práctica a lo largo de todo el día, desde las 8.30 hasta aproximadamente las 18.30, con pausas para desayunar y comer. Las clases teóricas se desarrollarán en aulas habilitadas en el Complejo Cultural San Francisco, donde, además de abordar distintas técnicas de conducción, se incidirá en la concienciación ante los peligros de la carretera, analizando posibles situaciones comprometidas para aprender a anticiparlas, resolverlas y, en la medida de lo posible, evitarlas.

Participantes del curso durante un ejercicio de destreza entre conos. / Asociación Moto y Vida

La parte práctica se llevará a cabo en las instalaciones de El Cuartillo, donde los participantes realizarán ejercicios de destreza a baja velocidad, equilibrio, control de la mirada, maniobras entre conos, frenada y esquiva de obstáculos.

Tras la comida se sumará un segundo bloque centrado en la circulación en carretera, en el que los asistentes, divididos en grupos de cinco y acompañados por un monitor, recorrerán un tramo de nueve kilómetros conectados por intercomunicadores para recibir indicaciones en tiempo real sobre el trazado de curvas, las distintas técnicas de conducción y los peligros que pueden presentarse durante el trayecto.

Plazas limitadas

Desde la asociación subrayan que el curso dispone de 15 plazas abiertas a motoristas de todos los niveles, desde quienes acaban de obtener el carné hasta conductores con experiencia, al contar con tres niveles diferentes de conducción.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web de Moto y Vida. "Al tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, el coste se fija en función de los gastos de organización y se reparte entre los participantes, sin una cuota cerrada de antemano", precisa su presidente.

Reducir la siniestralidad

Para Moto y Vida, la formación continua es una herramienta fundamental para reducir la siniestralidad entre los usuarios de motocicletas, un colectivo especialmente vulnerable en caso de accidente. Según las estadísticas, los motoristas siguen siendo uno de los grupos con mayor índice de siniestralidad, por lo que las iniciativas de formación como las que organiza la asociación son esenciales para salvar vidas y reducir los riesgos de accidentes.

Según explica Jesús Paredes, las situaciones de mayor accidentalidad se concentran sobre todo en intersecciones y cruces, así como en las salidas de vía en tramos curvos. A su juicio, detrás de muchos de esos siniestros hay también "una preparación insuficiente, ya que la formación inicial no siempre permite al conductor enfrentarse a todas las situaciones que puede encontrar después en carretera".

Prácticas en circuito cerrado. / Asociación Moto y Vida

Por ello, la asociación defiende una enseñanza más exhaustiva, orientada no solo a mejorar la técnica, sino también a ganar capacidad de anticipación, corregir malos hábitos y reaccionar con mayor seguridad ante imprevistos que a menudo no se abordan con profundidad al obtener el permiso de conducir.

En este sentido, también destacan la importancia de la concienciación fuera de las aulas y de los cursos de conducción. La educación en seguridad vial comienza muchas veces en el entorno familiar, donde padres y madres pueden transmitir a sus hijos valores como la prudencia, el respeto a las normas y la responsabilidad al volante o al manillar.

Afición compartida

Según explica Jesús Paredes, Moto y Vida nació por iniciativa de varios integrantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinados en la Escuela de Tráfico de Mérida, donde la asociación tiene su sede. "El propósito es trasladar nuestra experiencia profesional y nuestros conocimientos en formación de conducción, también como monitores, para que la pasión por la moto no acabe engrosando las cifras de siniestralidad en la carretera y, al mismo tiempo, fomentar la convivencia", señala.

Con el paso de los años, se han ido incorporando nuevos aficionados al proyecto y la organización reúne hoy a cerca de 400 personas repartidas por todo el territorio nacional. Además de la vertiente formativa, otra de las premisas de la asociación es dar a conocer diferentes enclaves turísticos, "de forma que los participantes puedan aprovechar cada cita para viajar acompañados, pasar el fin de semana y descubrir nuevos destinos", concluye su presidente.