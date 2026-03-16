Emilio de Justo, torero de Cáceres, se somete a fisioterapia intensiva para estar en la Feria de Fallas de Valencia

El matador de Torrejoncillo (Cáceres) Emilio de Justo está trabajando a contrarreloj para recuperarse de la cogida que sufrió en Olivenza hace ya más de una semana con el firme objetivo de reaparecer este jueves en la Feria de Fallas de Valencia.

Emilio de Justo, tras la cogida en Olivenza. / Prensa Emilio de Justo

El diestro anunció en sus redes sociales que se había sometido a un TAC de pulmón y parrilla costal que había confirmado dos fracturas en el tercer arco costal y una rotura de la musculatura intercostal derecha. "Lesiones que explican el intenso dolor torácico presentado en los últimos días", señalaba el comunicado.

Tratamiento intensivo

Emilio de Justo lleva varios días ya sometiéndose a un tratamiento intensivo de fisioterapia avanzada para acortar los plazos de recuperación. Sin embargo, este problema le impidió participar el pasado sábado en la Feria de la Magdalena de Castellón.

El objetivo es llegar al siguiente festejo que figura en su calendario provisional: el festejo del próximo jueves en Valencia, donde está anunciado con toros de Núñez del Cuvillo, junto a Alejandro Talavante y Juan Ortega.