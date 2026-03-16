Europa y Cáceres se unen en el 'Innovation Summit 2026' para impulsar proyectos culturales

El 'Innovation Summit 2026' llega a Cáceres y se celebrará hasta el próximo 21 de marzo. La iniciativa reúne distintos proyectos culturales que se desarrollan en la ciudad dentro del proceso hacia la Capitalidad Cultural, un camino en el que Europa cobra ahora más protagonismo que nunca. La propuesta se ha presentado este lunes, 16 de marzo, en el Ateneo de Cáceres, en un acto en el que han participado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, la coordinadora de la Capitalidad, Iris Jugo, y el director general del Global Leaders Institute, Pedro Centeno.

"Europa tiene que estar presente en Cáceres y los cacereños tenemos que compararnos y dialogar con los conceptos que se desarrollan en Europa. Queremos que los proyectos que nacen en nuestra ciudad también tengan la posibilidad de expandirse a otros territorios, porque creemos que esas sinergias y esa mezcla de ideas son, al final, las que nos hacen crecer. Por eso, para nosotros es un verdadero placer que estéis hoy aquí, en una ciudad que cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad. Si lo conseguimos hace cuatro décadas, estoy convencido de que también lo lograremos en nueve meses, porque las piedras que nuestros antecesores colocaron en la ciudad monumental hoy las estáis poniendo vosotros, con cada idea y cada proyecto, en la mentalidad, el pensamiento y la transformación social de Cáceres", destaca Suárez.

Objetivo: un perfil internacional

Por su parte, Iris Jugo, coordinadora de la Capitalidad, ha señalado que el objetivo es mostrar una ciudad con un perfil mucho más internacional y proyectar Cáceres como una región abierta a las ideas que llegan desde fuera, además de preparada para acoger todo tipo de encuentros y proyectos culturales.

Pedro Centeno, director general del Global Leaders Institute, ha detallado la propuesta y los principales ejes del encuentro. "Aquí contamos con 35 gestores culturales procedentes de 18 países distintos que forman parte de nuestro programa. El concepto central de estas jornadas es la innovación: qué significa realmente innovar y cuál es la promesa de la innovación para el sector cultural, especialmente en su capacidad para generar valor en la vida de las personas. Venimos con la idea de que estos 35 participantes colaboren intensamente con profesionales y agentes locales de Cáceres y de los municipios del entorno. El objetivo es que aprendamos juntos algunos conceptos básicos de innovación y que podamos aplicarlos a los desafíos concretos que existen en esta comunidad. Para ello hemos organizado distintas actividades. Cada mañana comenzará con talleres impartidos por un consultor polaco especializado en innovación. Todo este proceso culminará con un foro de cierre en el que los diferentes grupos presentarán al resto de la comunidad las ideas y propuestas que hayan surgido a partir de esta metodología de trabajo".

Innovación cultural para atraer y retener talento

En el caso de Cáceres, el programa abordará un reto claro: cómo lograr que los jóvenes puedan quedarse en la ciudad y no sientan la necesidad de emigrar para desarrollar su vida profesional. A partir de esta cuestión, los participantes explorarán distintas oportunidades desde el ámbito cultural que puedan contribuir a afrontar este desafío.

Este proyecto ya se ha desarrollado anteriormente en otros lugares. El pasado año tuvo lugar en el norte de Italia, donde el reto planteado era la percepción de inseguridad en la plaza central de la ciudad. A través de diversas iniciativas culturales se logró revitalizar este espacio, con propuestas como una ecoferia de flores que generó actividad en horarios en los que la plaza permanecía sin uso, o actividades familiares como pintar el suelo con tizas. La iniciativa también se ha llevado a cabo en Polonia y en la Patagonia.

Transferencia de conocimiento y tradición

Por último, Suárez ha destacado cómo esta iniciativa se vincula con el proceso hacia la Capitalidad. "Al final, nosotros somos transumancia: transferencia de conocimiento y de tradición. Hasta ahora nos resultaba complejo llevar nuestros proyectos más allá de la ciudad, y la única manera de lograrlo es comprendiendo cómo se piensa y se presentan los proyectos en otros lugares, para que nuestras iniciativas locales puedan mantenerse y transformarse en esa dirección. No se trata solo de ser una unidad en una pequeña ciudad, sino de compartir experiencias y trasladar esos conceptos a lo largo de toda Europa. Siempre lo hemos dicho: hay que pensar en grande. Tenemos que pensar en grande. Cáceres es Europa, pero Europa ahora también está en Cáceres, y así es como debemos asumirlo".