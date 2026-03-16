Polémica
Una Extremadura Digna lanza un videoclip contra la candidatura de Cáceres 2031 por los festejos taurinos
El colectivo retira su apoyo a la aspiración de la ciudad a ser Capital Europea de la Cultura y vincula su decisión al anuncio municipal de un pliego para celebrar espectáculos taurinos
Tras superar la primera fase para optar a la Capital Europea de la Cultura 2031 y quedar entre las cuatro ciudades españolas que siguen en liza, Cáceres suma ahora una contestación pública desde el movimiento animalista. Una Extremadura Digna ha difundido un videoclip musical para expresar su rechazo a la candidatura.
La candidatura de Cáceres 2031 atraviesa uno de sus momentos de mayor proyección pública después de haber superado la primera fase del proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura. La ciudad continúa en la carrera junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo, mientras la resolución definitiva está prevista para diciembre de 2026.
En ese contexto de impulso institucional y entusiasmo en la ciudad, el colectivo Una Extremadura Digna (UED) ha hecho pública su discrepancia con el rumbo del proyecto. La organización ha difundido un videoclip musical en el que expresa su oposición a la candidatura cacereña y enmarca esa decisión en el anuncio, por parte del Ayuntamiento, de un pliego para la celebración de festejos taurinos.
Según sostiene el colectivo en su comunicado, la pieza busca denunciar lo que considera un respaldo institucional del consistorio a actividades taurinas. UED vincula esa posición con su retirada de apoyo a la aspiración cultural de la capital cacereña.
"La cultura no puede estar vinculada a la tortura"
En su pronunciamiento, la organización afirma que una ciudad que aspire a representar la cultura europea no debería, a su juicio, mantener actividades que impliquen "la muerte y el sufrimiento de animales para el entretenimiento". El colectivo sostiene además que la cultura debe asociarse a valores de respeto, convivencia y protección de la vida.
La plataforma enmarca esa crítica en una censura directa a la política municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres. En ese sentido, UED considera incompatible defender una candidatura cultural europea y respaldar, al mismo tiempo, la organización de espectáculos taurinos.
La formación añade que ya había decidido días atrás retirar públicamente su apoyo a Cáceres 2031, y sitúa el videoclip como una nueva acción de denuncia dentro de su campaña contra el maltrato animal.
La publicación del vídeo introduce un elemento de controversia en torno a una candidatura que el Ayuntamiento y el entorno promotor habían recibido con satisfacción tras el pase a la segunda fase. El debate no afecta solo a la programación cultural, sino también al modelo de ciudad y a los valores que deben proyectarse hacia el exterior desde una capital europea de la cultura.
En una ciudad como Cáceres, donde la dimensión patrimonial convive con debates públicos sobre identidad, tradición y proyección internacional, el pronunciamiento de UED añade presión política y simbólica a un proceso que aún debe afrontar varios meses decisivos.
Por ahora, el colectivo ha avanzado que seguirá trabajando para denunciar el maltrato animal y para defender, en sus palabras, una sociedad "más ética y respetuosa con todos los seres vivos". La candidatura cacereña, mientras tanto, encara la siguiente fase con el foco puesto en diciembre, cuando se conocerá qué ciudad española obtendrá finalmente la designación europea.
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