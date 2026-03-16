El regreso de Fito & Fitipaldis a Cáceres arrasa: todas las entradas vendidas para su concierto de abril

La noticia de que Cáceres es finalista en la carrera por el título de Capital Europa de la Cultura en el año 2031 llega de la mano de que una demostración de que la ciudadanía si es partícipe de los grandes eventos culturales en la ciudad. El próximo sábado, 11 de abril, el grupo Fito & Fitipaldis había programado un concierto en el Recinto Hípico con motivo de su Aullidos Tour 25/26. Y con más de un mes de antelación, han agotado todas las entradas y van a llenar hasta la bandera el espacio en su regreso a la ciudad después de cuatro años.

Fue en 2022, en el mes de junio, cuando el grupo acudió a la ciudad y también logró un llenazo en el mismo recinto. 8.000 personas acudieron en aquella ocasión a disfrutar de la emblemática banda encabezada por el artista bilbaino. Entonces, acabábamos de salir de la pandemia, la vida retomaba la normalidad y todo el mundo tenía muchas ganas de salir a la calle.

La gira Aullidos Tour va a realizar hasta 38 conciertos por toda la geografía española, hasta en 26 ciudades diferentes. Los 23 recitales que ya han ofrecido han registrado llenos absolutos y, para los 15 que todavía quedan, solo hay entradas a disposición en Mallorca (28 de marzo) y Ponferrada (24 de abril). Las entradas para el concierto en la capital cacereña costaban, por internet, 53,50 euros.

Para esta cita, el Departamento de Voluntariado de Fundación ONCE hizo un llamamiento para buscar diez personas que deseen contribuir prestando apoyo y acompañamiento a los asistentes con discapacidad, asegurando que puedan disfrutar de la experiencia en igualdad de condiciones. Vienen realizándolo en la gira nacional que está haciendo la banda.