Juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres: los acusados niegan la filtración del examen y reclaman la absolución

El exjefe de la Policía Local de Cáceres entre 2018 y 2025, Benedicto Cacho, y el agente y profesor de academia, David Polo, han negado este lunes haber filtrado el contenido del examen de oposiciones del cuerpo local en 2022 durante el juicio que se ha celebrado durante la mañana en la Audiencia Provincial.

Ambos están acusados de un presunto delito de revelación de secretos. La Fiscalía solicita para Cacho dos años y medio de prisión y cinco de inhabilitación, mientras que para Polo pide una pena de cinco años de cárcel, alegando que ambos compartieron el contenido del examen a través de WhatsApp con varios alumnos.

Durante su declaración ante el tribunal, Cacho ha rechazado tajantemente haber facilitado información sobre el examen. “Nunca he facilitado información, ni a David ni a nadie”, ha asegurado el que fuera jefe de la Policía Local, quien también ha defendido que su relación con Polo era únicamente profesional.

En la misma línea se ha expresado el preparador de oposiciones, que ha negado haber recibido ningún tipo de información privilegiada sobre la prueba. Polo ha explicado que las recomendaciones que envió a sus alumnos la víspera del examen respondían únicamente a su criterio como preparador y a lo que definió como su “apuesta” sobre los contenidos que podrían aparecer.

Origen del caso

El caso se originó tras la llegada de un audio al sindicato CSIF en el que Polo hacía indicaciones a opositores en varios grupos de WhatsApp sobre cuestiones que debían repasar antes del examen. Algunas de esas materias coincidieron posteriormente con parte del contenido del supuesto práctico.

Tras recibir ese material, el sindicato lo trasladó a la Fiscalía, que abrió una investigación y solicitó al ayuntamiento información sobre el proceso selectivo. No obstante, ni el sindicato ni ningún agente presentaron denuncia formal, por lo que no existe acusación particular en la causa.

La llamada previa

En el juicio de este lunes, la Fiscalía también ha preguntado por la conversación telefónica que Cacho y Polo mantuvieron la tarde del 27 de octubre, víspera de las oposiciones. Horas después de esa llamada, el preparador envió documentos en PDF y audios a los grupos de opositores en los que destacaba determinados contenidos para su repaso.

Polo ha afirmado que esa conversación no trató sobre las oposiciones, sino sobre una intervención policial que había tenido lugar ese mismo día. Asimismo, ha defendido que algunos de los contenidos señalados en sus mensajes, como la Ley de Espectáculos, ya habían aparecido en convocatorias anteriores de la Policía Local de Cáceres.

Audios y mensajes

Durante la vista también se han reproducido los audios enviados a los opositores y se han analizado algunos de los mensajes intercambiados en los grupos de WhatsApp tras la prueba, en los que varios aspirantes agradecían al preparador sus indicaciones previas.

Postura de las defensas

El abogado de Benedicto Cacho, Emilio Cortés, ha defendido tras la vista que durante el juicio no se ha aportado ninguna prueba que vincule a su cliente con la supuesta filtración del examen. A su juicio, el procedimiento se basa únicamente en “sospechas” y no en evidencias que permitan acreditar una revelación de secretos o su relación directa con la prueba.

Por su parte, Manuel Beato, que defiende al otro encausado, ha sostenido que las propias calificaciones del proceso selectivo contradicen la acusación. Según ha explicado, los aspirantes preparados por su cliente no obtuvieron las mejores notas ni ocuparon las primeras posiciones, algo que, en su opinión, sería lo esperable si realmente hubieran tenido acceso previo al contenido del examen. “Si hubiera habido una filtración, los opositores que reciben esa información ocuparían los primeros puestos”, ha subrayado.