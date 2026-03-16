La maqueta en bronce que permitiría a los turistas entender la ciudad monumental de Cáceres antes de recorrerla

La Asociación Torres de Cáceres ha planteado la creación de una maqueta en bronce de la ciudad monumental para instalarla en el exterior, previsiblemente en la plaza Mayor, con el objetivo de que pueda ser utilizada por guías turísticos y también por personas con discapacidad visual.

La propuesta ha sido presentada al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, por representantes de la asociación, entre ellos su futuro presidente, Pedro Leo; el vicepresidente Marcelo Polán; los socios Alfonso Canal y Ángel González; y el autor de la maqueta, Vicente Ruiz. La idea también deberá contar con la participación del Ayuntamiento de Cáceres, ya que la pieza se ubicaría en un espacio público.

La maqueta toma como referencia la que actualmente se expone en el Palacio de Carvajal, aunque adaptada para su instalación al aire libre y para que pueda ser tocada por los visitantes.

Una herramienta para explicar las rutas por la ciudad

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es facilitar el trabajo de los guías turísticos. Según explican desde la asociación, la maqueta permitiría mostrar de forma visual los distintos recorridos posibles por la ciudad monumental antes de iniciar la visita. De esta manera, los guías podrían señalar los itinerarios según el tiempo disponible o los intereses del grupo, ya sea un recorrido de una hora, de hora y media o rutas que incluyan zonas concretas como el barrio judío.

Además del uso turístico, el proyecto pretende mejorar la accesibilidad al patrimonio histórico. La maqueta estaría diseñada para que pueda explorarse con las manos, lo que permitiría a personas ciegas o con discapacidad visual conocer la estructura de la ciudad y el recorrido de sus calles. Para ello, la asociación plantea también la colaboración de la ONCE en el desarrollo del proyecto.

Una reproducción a escala de la ciudad monumental

El encargado de realizar la maqueta es el cacereño Vicente Ruiz, autor también de la pieza que se exhibe en el Palacio de Carvajal. En este caso, se está elaborando una nueva reproducción adaptada para poder fundirse posteriormente en bronce. La maqueta mantiene la escala 1:250 de la original y tendrá unas dimensiones aproximadas de dos metros de largo por 1,55 metros de ancho, con una altura de entre 30 y 40 centímetros.

Está construida de forma artesanal con madera contrachapada, cartón pluma y resinas para reproducir elementos como las cubiertas o las tejas, realizadas manualmente una a una. A diferencia de la maqueta interior, en esta versión se han cerrado los huecos de ventanas y otros detalles para facilitar el proceso de fundición. La pieza incluirá además algunos elementos que no aparecen en la maqueta del Palacio de Carvajal, como parte de la plaza Mayor, el entorno del Foro de los Balbos o la zona situada frente al Ayuntamiento, con el objetivo de ayudar a los visitantes a situarse mejor en el espacio real.

Pendiente de financiación institucional

La asociación ha trasladado la iniciativa a la Diputación de Cáceres con el fin de buscar apoyo institucional para financiar el proyecto, ya que su elaboración y posterior fundición en bronce supondrá un coste económico.

El autor de la maqueta lleva tiempo trabajando en la reproducción pese a que el proyecto todavía no estaba confirmado. Tras la reunión mantenida con la institución provincial, los impulsores de la propuesta esperan que las administraciones implicadas puedan coordinarse para hacerla realidad.

De llevarse a cabo, la maqueta se convertiría en un nuevo recurso turístico y didáctico para explicar la estructura de la ciudad monumental de Cáceres y mejorar la accesibilidad al patrimonio histórico.