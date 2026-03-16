Vandalismo en Cáceres: varios vehículos sufren daños en sus espejos retrovisores en la avenida de las Delicias

Varios vehículos que se encontraban aparcados en la avenida de las Delicias de Cáceres han sufrido actos vandálicos este fin de semana. En la madrugada del sábado al domingo, los coches sufrieron daños en sus espejos retrovisores, que han quedado destrozados.

El suceso se produjo en la zona por la que se accede al Colegio Mayor Universitario Antonio Franco, en la bajada hacia el cementerio y justo frente al parque mirador Infanta Isabel. Los hechos fueron denunciados a través de redes sociales y más de cinco vehículos sufrieron este vandalismo.

Prácticamente todos los coches que estaban aparcados amanecieron con los espejos cerrados hacia el interior, y algunos de ellos los tienen rotos por completo. De hecho, en algún caso el retrovisor ha quedado colgando.

Los vecinos de la zona cuentan que en esta avenida y en Hernán Cortés es habitual que ocurran actos de este tipo y piden a los autores de los hechos mayor civismo y comprensión con los propietarios de los coches. Además, solicitan a la Policía Local una mayor presencia por la zona para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. Ahora, los dueños destrozados se enfrentan al coste de la reparación de los mismos.