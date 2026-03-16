La primavera llega al Hilton de Cáceres con nueva carta, menú exprés, reapertura de la terraza panorámica y música en directo

El histórico Palacio de Godoy, sede del Hilton Palacio de Godoy, inicia una nueva etapa esta primavera con cambios en su oferta gastronómica y de ocio. El hotel ha anunciado la reapertura de su terraza panorámica y una programación de conciertos en sus jardines, una apuesta con la que busca reforzar su papel como punto de encuentro tanto para visitantes como para los propios cacereños.

El 'rooftop' reabre el 19 de marzo. / EL PERIÓDICO

Propuesta gastro

El nuevo director del establecimiento, Jaime Garrido, ha mostrado su satisfacción por esta nueva fase. “Estamos muy contentos, muy satisfechos con la noticia y creo que va a ser un aliciente para seguir trabajando en el futuro de Cáceres y del turismo en concreto”, ha señalado, destacando la importancia de seguir impulsando propuestas que atraigan actividad al sector turístico de la ciudad.

Uno de los pilares de esta nueva etapa será la renovación de la propuesta gastronómica del restaurante Mamay Aldana, ubicado en el propio hotel. El espacio estrena una carta completamente actualizada que, según Garrido, busca ser “mucho más competitiva” y ofrecer un menú “más redondo”, adaptado a distintos tipos de público y momentos del día.

Entre las novedades destaca la creación del Mamay Aldana Exprés, un menú disponible durante toda la semana pensado para quienes desean disfrutar de la esencia del restaurante en un formato ágil y con un precio competitivo. La idea, explica la dirección, es facilitar que tanto visitantes como residentes puedan acercarse al hotel para comer o cenar con una propuesta accesible.

Jaime Garrido, director del Hilton Palacio de Godoy. / EL PERIÓDICO

Nueva temporada

Pero uno de los anuncios más esperados es el regreso del rooftop del hotel, una de las terrazas panorámicas más singulares de la ciudad. La reapertura está prevista para el jueves 19 de marzo, cuando volverá a abrir sus puertas con vistas privilegiadas al casco histórico de Cáceres.

El espacio funcionará de jueves a domingo, con un horario amplio que permitirá disfrutar tanto del almuerzo como de la cena. En concreto, la terraza abrirá desde la 13.00 del mediodía hasta la medianoche ofreciendo una nueva carta y una propuesta de picoteo pensada para acompañar la experiencia en este mirador urbano.

La programación continuará al día siguiente, ya que el viernes, 20 de marzo, arrancará la temporada de música en directo en el jardín del hotel. La iniciativa incluirá conciertos en este espacio al aire libre, con el objetivo de convertirlo en un lugar de encuentro cultural durante la primavera y el verano.

Desde la dirección del establecimiento subrayan además que todas estas actividades estarán abiertas al público general. Es decir, no será necesario alojarse en el hotel para acceder a la terraza o a los conciertos, una decisión con la que se pretende integrar aún más el hotel en la vida social de la ciudad.

Con estas novedades, el Hilton Palacio de Godoy busca reforzar su posicionamiento como uno de los espacios más dinámicos del centro histórico de Cáceres, combinando gastronomía, música y vistas panorámicas en un enclave patrimonial único.