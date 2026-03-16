Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural y de ocio

La primavera llega al Hilton de Cáceres con nueva carta, menú exprés, reapertura de la terraza panorámica y música en directo

Video | Novedades de la nueva temporada en el Hilton de Godoy de Cáceres

Video | Novedades de la nueva temporada en el Hilton de Godoy de Cáceres

EDUARDO VILLANUEVA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El histórico Palacio de Godoy, sede del Hilton Palacio de Godoy, inicia una nueva etapa esta primavera con cambios en su oferta gastronómica y de ocio. El hotel ha anunciado la reapertura de su terraza panorámica y una programación de conciertos en sus jardines, una apuesta con la que busca reforzar su papel como punto de encuentro tanto para visitantes como para los propios cacereños.

El 'rooftop' reabre el 19 de marzo.

El 'rooftop' reabre el 19 de marzo. / EL PERIÓDICO

Propuesta gastro

El nuevo director del establecimiento, Jaime Garrido, ha mostrado su satisfacción por esta nueva fase. “Estamos muy contentos, muy satisfechos con la noticia y creo que va a ser un aliciente para seguir trabajando en el futuro de Cáceres y del turismo en concreto”, ha señalado, destacando la importancia de seguir impulsando propuestas que atraigan actividad al sector turístico de la ciudad.

Uno de los pilares de esta nueva etapa será la renovación de la propuesta gastronómica del restaurante Mamay Aldana, ubicado en el propio hotel. El espacio estrena una carta completamente actualizada que, según Garrido, busca ser “mucho más competitiva” y ofrecer un menú “más redondo”, adaptado a distintos tipos de público y momentos del día.

Entre las novedades destaca la creación del Mamay Aldana Exprés, un menú disponible durante toda la semana pensado para quienes desean disfrutar de la esencia del restaurante en un formato ágil y con un precio competitivo. La idea, explica la dirección, es facilitar que tanto visitantes como residentes puedan acercarse al hotel para comer o cenar con una propuesta accesible.

Jaime Garrido, director del Hilton Palacio de Godoy.

Jaime Garrido, director del Hilton Palacio de Godoy. / EL PERIÓDICO

Nueva temporada

Pero uno de los anuncios más esperados es el regreso del rooftop del hotel, una de las terrazas panorámicas más singulares de la ciudad. La reapertura está prevista para el jueves 19 de marzo, cuando volverá a abrir sus puertas con vistas privilegiadas al casco histórico de Cáceres.

El espacio funcionará de jueves a domingo, con un horario amplio que permitirá disfrutar tanto del almuerzo como de la cena. En concreto, la terraza abrirá desde la 13.00 del mediodía hasta la medianoche ofreciendo una nueva carta y una propuesta de picoteo pensada para acompañar la experiencia en este mirador urbano.

La programación continuará al día siguiente, ya que el viernes, 20 de marzo, arrancará la temporada de música en directo en el jardín del hotel. La iniciativa incluirá conciertos en este espacio al aire libre, con el objetivo de convertirlo en un lugar de encuentro cultural durante la primavera y el verano.

Desde la dirección del establecimiento subrayan además que todas estas actividades estarán abiertas al público general. Es decir, no será necesario alojarse en el hotel para acceder a la terraza o a los conciertos, una decisión con la que se pretende integrar aún más el hotel en la vida social de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Con estas novedades, el Hilton Palacio de Godoy busca reforzar su posicionamiento como uno de los espacios más dinámicos del centro histórico de Cáceres, combinando gastronomía, música y vistas panorámicas en un enclave patrimonial único.

Galería | Puesta de largo del nuevo director del Hotel Hilton de Cáceres

Galería | Puesta de largo del nuevo director del Hotel Hilton de Cáceres

Ver galería

Galería | Puesta de largo del nuevo director del Hotel Hilton de Cáceres /

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
  2. Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
  3. La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
  4. Amplio despliegue policial en la calle Antonio Silva del centro de Cáceres para atender una emergencia
  5. Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
  6. Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto
  7. Burger Dino, el cura José María Batuecas y el peluquero José María alegran el día en la calle García-Plata de Osma de Cáceres
  8. El Mercado Medieval de Cáceres busca recuperar el año perdido por la lluvia

La Cofradía de los Estudiantes: claveles rojos, elegancia y emoción a raudales en el Viernes Santo cacereño

La Cofradía de los Estudiantes: claveles rojos, elegancia y emoción a raudales en el Viernes Santo cacereño

‘Los Domingos’: una película que hay que ver

‘Los Domingos’: una película que hay que ver

La cofradía de los andaluces de Cáceres: la procesión familiar que colma el Viernes Santo

La cofradía de los andaluces de Cáceres: la procesión familiar que colma el Viernes Santo

La maqueta en bronce que permitiría a los turistas entender la ciudad monumental de Cáceres antes de recorrerla

La maqueta en bronce que permitiría a los turistas entender la ciudad monumental de Cáceres antes de recorrerla

Concienciación y formación: los pilares del curso de conducción para motoristas en Cáceres

El TSJEx confirma la condena a un guardia civil por conducir ebrio tras chocar con un coche de la Policía Nacional en la cárcel de Cáceres

El TSJEx confirma la condena a un guardia civil por conducir ebrio tras chocar con un coche de la Policía Nacional en la cárcel de Cáceres

Del surtidor al supermercado: crece la inquietud en Cáceres por los efectos de la guerra

Del surtidor al supermercado: crece la inquietud en Cáceres por los efectos de la guerra

La primavera llega al Hilton de Cáceres con nueva carta, menú exprés, reapertura de la terraza panorámica y música en directo

La primavera llega al Hilton de Cáceres con nueva carta, menú exprés, reapertura de la terraza panorámica y música en directo
Tracking Pixel Contents