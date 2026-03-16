Películas
El estreno de 'Torrente Presidente', con Santiago Segura, atrae a multitudes a los cines de Cáceres: "La cola llegaba hasta Virgen de la Montaña"
La taquilla de los cines de Cáceres se ha visto impulsada por el estreno de la película de Santiago Segura, que ha generado un gran interés entre el público
La llegada a los cines de la sexta película de la saga de Torrente, dirigida y protagonizada por el actor Santiago Segura, ha llenado salas de todo el país. Y los Multicines de Cáceres no fueron una excepción. El firme se ha proyectado entre cinco y seis veces cada día desde el pasado viernes y el responsable del recinto, Miguel Ángel Caballero, cuenta que "era un éxito asegurado". "Torrente siempre ha funcionado muy bien. El viernes fue la novedad y fue una pasada, a la gente le gustó mucho. Se llenaron todas las salas, durante el fin de semana ya empezó a bajar un poco", explica.
En la película, el protagonista funda el partido ficticio 'NOX' para presentarse a las elecciones generales, parodiando la actualidad política con un tono satírico, gañán y directo. En ella, aparecen cameos llamativos y se ha generado una gran disputa en redes sociales por la gente que ha fastidiado la sorpresa a aquellos que no habían visto la película todavía.
En Cáceres, fue muy llamativo ver como el lunes las salas estaban llenas, y las colas para acceder eran interminables: "Casi llegaban hasta la avenida Virgen de la Montaña", cuenta un joven que acudió. "Fue muy graciosa y todos nos lo pasamos genial", señalaba otro.
Esta semana, la cartelera de los cines de Cáceres vuelve a ofrecer una mezcla de géneros que va desde el terror al drama romántico, pasando por la comedia, el documental o la animación familiar. Entre las propuestas destaca el regreso de sagas conocidas, nuevas adaptaciones literarias y películas que exploran historias personales o ambiciones deportivas. Quien quiera ver la sexta película de la saga de Torrente tiene la opción de ir a estas cuatro horas: 17.15, 18.00, 20.00 y 22.15.
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