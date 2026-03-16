El estreno de 'Torrente Presidente', con Santiago Segura, atrae a multitudes a los cines de Cáceres: "La cola llegaba hasta Virgen de la Montaña"

La llegada a los cines de la sexta película de la saga de Torrente, dirigida y protagonizada por el actor Santiago Segura, ha llenado salas de todo el país. Y los Multicines de Cáceres no fueron una excepción. El firme se ha proyectado entre cinco y seis veces cada día desde el pasado viernes y el responsable del recinto, Miguel Ángel Caballero, cuenta que "era un éxito asegurado". "Torrente siempre ha funcionado muy bien. El viernes fue la novedad y fue una pasada, a la gente le gustó mucho. Se llenaron todas las salas, durante el fin de semana ya empezó a bajar un poco", explica.

En la película, el protagonista funda el partido ficticio 'NOX' para presentarse a las elecciones generales, parodiando la actualidad política con un tono satírico, gañán y directo. En ella, aparecen cameos llamativos y se ha generado una gran disputa en redes sociales por la gente que ha fastidiado la sorpresa a aquellos que no habían visto la película todavía.

En Cáceres, fue muy llamativo ver como el lunes las salas estaban llenas, y las colas para acceder eran interminables: "Casi llegaban hasta la avenida Virgen de la Montaña", cuenta un joven que acudió. "Fue muy graciosa y todos nos lo pasamos genial", señalaba otro.

Esta semana, la cartelera de los cines de Cáceres vuelve a ofrecer una mezcla de géneros que va desde el terror al drama romántico, pasando por la comedia, el documental o la animación familiar. Entre las propuestas destaca el regreso de sagas conocidas, nuevas adaptaciones literarias y películas que exploran historias personales o ambiciones deportivas. Quien quiera ver la sexta película de la saga de Torrente tiene la opción de ir a estas cuatro horas: 17.15, 18.00, 20.00 y 22.15.