500 estudiantes de Cáceres competirán por fabricar el hormigón más resistente en el Gran Concurso del Hormigón

Cerca de 500 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de la provincia de Cáceres participarán en la primera edición de “El Gran Concurso del Hormigón”, una iniciativa educativa impulsada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres para acercar la profesión de la Arquitectura Técnica a los jóvenes y fomentar nuevas vocaciones en un sector con alta demanda laboral.

En total, más de 40 centros educativos se han sumado a este reto, en el que los alumnos tendrán que fabricar sus propias muestras de hormigón utilizando los materiales proporcionados por el Colegio.

Posteriormente, estas probetas serán sometidas a ensayos de compresión en un laboratorio especializado, donde se determinará qué mezcla ha conseguido la mayor resistencia, elaborándose así un ranking entre todos los centros participantes.

El equipo que logre el mejor resultado recibirá la emblemática “Probeta de Oro” y disfrutará de una experiencia multiaventura, que incluirá desplazamiento, comida y actividades para el grupo ganador. Además, los participantes recibirán camisetas personalizadas y distintos obsequios.

El concurso incluye también un Premio Especial a la Creatividad, dotado con 300 euros, que reconocerá el mejor vídeo, fotografía, diseño u otra propuesta creativa relacionada con el proceso de elaboración del hormigón o con la profesión de la Arquitectura Técnica.

El centro ganador representará a Cáceres en la Final Nacional, donde competirá con estudiantes de otros puntos de España.

Un concurso para acercar la Arquitectura Técnica a los jóvenes

Durante la presentación del concurso en el I.E.S. Universidad Laboral, el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres, Diego Salas Collazos, ha destacado que el objetivo del concurso es acercar la realidad de la profesión a los estudiantes y despertar vocaciones en un momento clave para el sector.

“La Arquitectura Técnica es una profesión con una gran proyección laboral. Actualmente existe una importante demanda de profesionales cualificados y necesitamos despertar el interés de los jóvenes para garantizar el relevo generacional en el sector”, ha señalado.

El proyecto busca mostrar al alumnado las múltiples facetas de esta profesión, que abarca desde la gestión técnica de obras hasta la planificación, control de calidad, sostenibilidad o rehabilitación de edificios.

Calendario del concurso

El desarrollo del concurso se realizará en varias fases:

Amasado en los centros educativos: entre el 12 y el 18 de marzo , cuando los alumnos elaborarán sus mezclas de hormigón.

entre el , cuando los alumnos elaborarán sus mezclas de hormigón. Recogida de probetas: entre el 7 y el 17 de abril , coordinada por el Colegio.

entre el , coordinada por el Colegio. Ensayos de rotura: a partir del 20 de abril , en laboratorio especializado, donde se analizará la resistencia de cada muestra.

a partir del , en laboratorio especializado, donde se analizará la resistencia de cada muestra. Resultados finales: se darán a conocer durante el mes de mayo.

Para orientar a los estudiantes, el Colegio ha distribuido también material explicativo y un vídeo divulgativo en el que Arquitectos Técnicos muestran las distintas áreas de trabajo de la profesión.

Una profesión con gran demanda laboral

La iniciativa surge en un contexto en el que el sector de la construcción afronta una creciente necesidad de profesionales cualificados, debido tanto al aumento de la construcción de viviendas como al impulso de la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad en edificios.

Además, en los próximos años se prevé la jubilación de un elevado número de profesionales, lo que incrementará aún más la demanda de Arquitectos Técnicos.

Noticias relacionadas

En este contexto, la Escuela Politécnica de Cáceres, perteneciente a la Universidad de Extremadura, ofrece el Grado en Edificación, una titulación adaptada a los avances tecnológicos del sector, que forma a profesionales en áreas como la gestión BIM, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud en las obras.