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Empleo público

El Ayuntamiento de Cáceres oferta empleo público: requisitos y plazos para ser ingeniero técnico de obras públicas

Los aspirantes a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Cáceres tendrán 20 días hábiles para presentar instancias y deberán abonar 29 euros por derechos de examen

El concejal de Obras, Víctor Bazo, junto a los operarios en Ronda del Carmen.

El concejal de Obras, Víctor Bazo, junto a los operarios en Ronda del Carmen. / Cedida por el Ayuntamiento de Cáceres

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha convocado una bolsa de trabajo temporal de interinidad de ingeniero técnico de obras públicas, adscrita al Área de Infraestructuras y reservada a personal funcionario. La convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, sitúa el puesto en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, con retribuciones correspondientes al subgrupo A2.

Las bases han establecido que las personas aspirantes deberán contar con la titulación universitaria de ingeniero técnico de obras públicas o el grado correspondiente, además de cumplir el resto de requisitos generales de acceso al empleo público. Las solicitudes deberán formalizarse a través del modelo 266 disponible en la sede electrónica municipal.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP. La documentación podrá registrarse de forma presencial, en la sede electrónica del Ayuntamiento o a través de la red SARA. Los derechos de examen se han fijado en 29 euros, aunque las bases contemplan exenciones para personas con discapacidad igual o superior al 33% y para unidades familiares con rentas reducidas, además de una bonificación del 50% para desempleados.

Un examen tipo test y concurso de méritos

El sistema de selección será el de concurso-oposición libre. La fase de oposición constará de un único ejercicio obligatorio y eliminatorio: un cuestionario de 80 preguntas tipo test que deberá resolverse en 90 minutos, con diez preguntas adicionales de reserva. Para superar esta parte será necesario obtener al menos cinco puntos sobre diez.

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Después se abrirá la fase de concurso, en la que solo se valorarán los servicios prestados en administraciones públicas en puestos de ingeniero técnico de obras públicas del grupo A2. La puntuación máxima en este apartado será de cuatro puntos. Las bases también recogen que, una vez finalizado el proceso selectivo, la alcaldía aprobará la bolsa de trabajo con la relación de aspirantes ordenados por puntuación y publicará la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

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