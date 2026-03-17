La Bajada de la Virgen de la Montaña dispondrá de seguridad especial en las Cuatro Esquinas de Cáceres

La Cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres ha celebrado el pasado lunes su cabildo general ordinario con un respaldo unánime a la gestión de la junta de gobierno, en una sesión centrada en la rendición de cuentas, el repaso de la actividad del último año y la preparación de los principales actos de la próxima novena y procesión de la patrona. Así lo ha explicado el mayordomo de la cofradía, Joaquín Floriano, quien ha subrayado que la reunión se ha desarrollado sin discrepancias y con un ambiente de satisfacción entre los hermanos. Entre las cuestiones que se abordaron, se anunció que volverá a haber un dispositivo especial de seguridad en las Cuatro Esquinas mientras la tuna canta a la patrona.

Según ha detallado Floriano, el cabildo ha servido para presentar el extracto de la memoria de secretaría, el estado de las cuentas, el presupuesto previsto para el próximo ejercicio y varios aspectos organizativos vinculados al novenario. Entre ellos, se ha informado a los hermanos sobre el pregonero de este año y distintos detalles logísticos de la procesión, incluida la bajada de la Virgen, que volverá a realizarse en martes en lugar de miércoles.

Balance del año y preparativos

El mayordomo ha señalado que la memoria recoge una actividad "constante" de la cofradía a lo largo del año, aunque en el cabildo se ha optado por exponerla de forma resumida. En su intervención, ha puesto el acento en algunos de los hechos más relevantes del ejercicio, como el papel desempeñado por la hermandad como madrina en la coronación de la Virgen del Rosario y el refuerzo de distintas líneas de trabajo internas.

Así fue el cabildo general celebrado este lunes. / Carlos Gil

Además, durante la reunión se han recordado a los hermanos cuestiones prácticas relacionadas con la organización del cortejo, los horarios, las normas de uniformidad y el dispositivo de seguridad que se volverá a desplegar, en términos similares a los del pasado año, en las Cuatro Esquinas para evitar aglomeraciones mientras la tuna canta y toca sus canciones a la patrona de la ciudad.

Sin discrepancias y con agradecimientos

Floriano ha incidido en la transparencia del proceso, al recordar que tanto las cuentas como la memoria completa de secretaría han permanecido expuestas durante una semana en la sede de la cofradía para su consulta por parte de cualquier hermano interesado.

Una economía prudente

En el apartado económico, el mayordomo ha defendido la cautela con la que trabaja la cofradía, al depender de ingresos variables y no de una cantidad fija mensual. Por eso, ha explicado que la tesorería mantiene una planificación "muy prudente" para garantizar el pago de nóminas, seguros sociales y demás obligaciones, sin comprometer la estabilidad de la institución. Floriano ha asegurado que la Cofradía de la Virgen de la Montaña atraviesa una etapa de fortaleza "anímica, moral, de gestión y de todo".