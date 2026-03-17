Barco Natura, de Cáceres, impulsa el turismo de naturaleza en Extremadura tras ser reconocido por CaixaBank

El proyecto cacereño Barco Natura, promovido desde Ceclavín, ha sido reconocido como uno de los ganadores de Tierra de Oportunidades de CaixaBank, un programa de apoyo al emprendimiento rural que busca impulsar el empleo y contribuir a fijar población en zonas despobladas.

El emprendimiento extremeño ha vuelto a situarse en el escaparate nacional con el reconocimiento a Barco Natura, un proyecto impulsado por Ernesto Miralta y Miguel Crisolino en Ceclavín (Cáceres). La iniciativa ha sido distinguida en Madrid en la final nacional del programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank, orientado a respaldar propuestas capaces de generar actividad económica y oportunidades de futuro en el medio rural.

Según la información difundida por la entidad, el proyecto ha sido premiado con 6.000 euros en la fase nacional del programa. Su propuesta se centra en experiencias de turismo fluvial vinculadas a la observación de aves y prevé incorporar próximamente actividades de observación de estrellas a bordo de embarcaciones eléctricas.

La trayectoria de Barco Natura dentro del programa arrancó en la fase comarcal, en la que fue seleccionado con la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural Adesval. Ese primer filtro permitió que la iniciativa cacereña llegara a una cita nacional celebrada en la Casa del Lector del centro cultural Matadero, en Madrid.

Turismo de naturaleza con sello extremeño

El reconocimiento vuelve a poner el foco en el potencial del turismo de naturaleza en la provincia de Cáceres, donde propuestas ligadas al paisaje, la biodiversidad y la experiencia sostenible encuentran un nicho cada vez más relevante. En este caso, Barco Natura se presenta como una iniciativa que combina navegación, observación del entorno y una oferta orientada a un visitante interesado en el patrimonio natural.

La propuesta encaja, además, en una tendencia al alza en muchas comarcas rurales: la búsqueda de proyectos capaces de generar empleo desde actividades vinculadas al territorio, con un componente diferencial y con capacidad para atraer visitantes fuera de los circuitos más masificados.

En el mismo proceso también ha sido reconocido en Extremadura el proyecto Casa Rural Cieza de León, de Llerena (Badajoz), dedicado al alojamiento rural. Ambos casos sitúan a la comunidad autónoma en una convocatoria con presencia de iniciativas de distintos puntos de España.

Una final con 20 proyectos de toda España

La final nacional de Tierra de Oportunidades ha reunido a 20 proyectos reconocidos en distintas provincias españolas. El acto se ha celebrado en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, y se ha acompañado, por primera vez en esta quinta edición, de una feria de muestras para dar visibilidad a los productos y servicios de los emprendedores seleccionados.

En esa edición de 2025, según los datos facilitados por CaixaBank, 188 emprendedores de 40 provincias fueron seleccionados y premiados a nivel comarcal de entre casi 2.600 participantes en el conjunto del programa. La cita de Madrid ha servido así como escaparate final para algunas de las iniciativas más destacadas elegidas en fases previas.

Imagen de la entrega de premios. / Cedida a El Periódico

Al acto han asistido, entre otros, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García Bernal; el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya; el director de Acción Social CaixaBank, Josep Parareda; el director territorial de CaixaBank en Extremadura y Castilla-La Mancha, Juan Luis Vidal; y el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, Rafael Llamas.

Apoyo económico, formación y acompañamiento

Tierra de Oportunidades es un programa de Acción Social CaixaBank que persigue apoyar el emprendimiento rural a través de ayudas económicas, formación, acompañamiento y visibilidad. La entidad enmarca esta iniciativa en su estrategia frente al reto demográfico y en su apuesta por generar oportunidades en municipios pequeños.

Además de la dotación económica, el programa incorpora mentorización personalizada con voluntarios de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank. En esta edición también ha activado "Tándem universitario", una iniciativa impulsada junto a la plataforma U4Impact para conectar talento universitario con proyectos rurales mediante trabajos de fin de grado y de máster centrados en retos planteados por emprendedores.

La filosofía del programa pasa por detectar proyectos ya en funcionamiento con margen de crecimiento y reforzarlos a través de una red que implica a grupos de desarrollo rural, entidades sociales y distintas áreas de la propia entidad financiera.

Balance en Extremadura y nueva convocatoria

Desde su puesta en marcha en 2021, Tierra de Oportunidades ha beneficiado a 368 emprendedores en Extremadura y ha premiado 20 proyectos en la comunidad, según los datos aportados por CaixaBank. El desarrollo del programa en la región se ha apoyado en la colaboración con Grupos de Desarrollo Rural y otras entidades vinculadas a la integración rural y la inserción laboral.

La entidad ha anunciado además la sexta edición del programa, correspondiente a 2026. Como principal novedad, prevé llegar por primera vez a todas las provincias y crear una plataforma online para los emprendedores.

La convocatoria comarcal se lanzará en mayo y el fallo está previsto para junio. Estará dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en municipios de menos de 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se admitirán localidades de hasta 10.000, y con una facturación inferior a 300.000 euros al año.

CaixaBank ha señalado que, para seleccionar los proyectos, se valorarán especialmente el potencial de crecimiento, la capacidad de generar empleo rural, la innovación, el impacto social y la viabilidad de cada iniciativa. En un contexto como el extremeño, marcado por el desafío demográfico en buena parte del territorio, este tipo de programas busca apuntalar pequeñas iniciativas empresariales con capacidad para fijar actividad y población.