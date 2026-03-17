El burro Espinete se niega a continuar la manifestación en defensa de la Ribera del Marco

"El burro Espinete ha iniciado la concentración. Pero cuando ha llegado a Fuente Concejo ya no quería continuar y hemos tenido que devolverle a los corrales. No veía verde y no le gustaba", ha contado Pedro Moreno, de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, tras llegar a la plaza de las Piñuelas para manifestarse para que el futuro parque fluvial que se va a crear en el entorno del Marco respete la identidad rural, se conserven los usos tradicionales, el patrimonio hidráulico y los trabajos de los hortelanos. Así lo han defendido en un manifiesto leído en la marcha ciudadana que ha reivindicado una rehabilitación compatible con la preservación del patrimonio agrícola.

Inicio de la concentración, todavía con el burro Espinete. / CEDIDA

Todo esto se ha producido porque las máquinas que estaban derrumbando las casas de la calle Alto de Fuente Fría ya han terminado ese trabajo y ahora han comenzado con el movimiento de tierras en las huertas. La Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 va a crear más de 415 apartamentos entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco y, para ello, deben entregar al Ayuntamiento de Cáceres los terrenos en el entorno de la Ribera del Marco con el fin de crear un corredor verde. En la concentración han participado una decena de personas y les han acompañado representantes de Unidas Podemos como Irene de Miguel y Consuelo López.

Manifiesto

El texto ha sido leído por Juan Ramos Sánchez, biólogo y miembro de la asociación, que ha presentado las huertas como uno de los elementos que han definido durante siglos la Ribera del Marco. En ese manifiesto, la entidad ha sostenido que la recuperación de este enclave no debe entenderse solo como una operación urbanística o paisajística, sino como una oportunidad para proteger un territorio que considera ligado a la memoria agrícola de la ciudad.

La asociación ha defendido que las huertas han sido una "seña de identidad" de la Ribera desde época romana, árabe y cristiana y que su función ha resultado esencial en el suministro de productos agrícolas y ganaderos básicos para la población. Por ello, ha reclamado que el corredor verde proyectado no elimine esa realidad, sino que la incorpore como uno de sus ejes principales. El colectivo ha planteado que en los terrenos de titularidad pública se facilite el cultivo, se promueva su difusión y se favorezca el acceso de personas interesadas en mantener viva esta práctica. También ha propuesto que se impulsen visitas escolares para mostrar de forma didáctica el trabajo agrícola y el cuidado de los animales que aún permanecen en la zona.

Concurso de ideas y plan director

La Asociación de Amigos de la Ribera del Marco ha informado de que ha solicitado al Ayuntamiento de Cáceres que, antes de redactar el Plan Director de la Ribera del Marco, se convoque un concurso de ideas abierto a la ciudadanía. Según ha explicado, ese proceso debería servir para fijar directrices generales que orienten el futuro del enclave. Entre las propuestas que el colectivo considera que deben formar parte de ese documento figura la declaración del Calerizo como masa de agua subterránea para regular su uso y protección, con el objetivo de asegurar el caudal de la Ribera del Marco. La entidad ha vinculado esta petición a informes previos y a la necesidad de blindar un recurso que considera estratégico para la ciudad en situaciones de sequía.

Ángel García Collado

También ha apostado por mantener y difundir los usos tradicionales de las huertas al mismo tiempo que se favorece la renaturalización del cauce y de su entorno próximo. En este punto, la asociación ha defendido la recuperación de vegetación autóctona y especialmente de las olmedas, cuya restauración, según ha recordado, impulsa junto al ayuntamiento y otras entidades sociales desde 2020.

Daños en parcelas

La lectura se ha producido en un contexto de movilización social en defensa de las huertas, después de que la propia asociación y su presidente, Pedro Moreno, hayan denunciado en los últimos días daños en distintas parcelas y edificaciones tradicionales del entorno. Frente a ello, el colectivo ha insistido en que "la modernización de la Ribera del Marco no puede hacerse a costa de borrar el paisaje agrícola que le ha dado sentido durante siglos".

Durante la marcha, Pedro Moreno ha asegurado que ya ha encontrado una compañera para el burro Espinete, que hace unos días se fue de su cerca. "Necesitaba una burra porque, desde que murió Fermina, está muy triste", ha sentenciado.