Cáceres activa la maquinaria de sus campamentos de verano, claves para la conciliación familiar en época estival

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), ha sacado a licitación el servicio de organización de los campamentos de verano de 2026, con un presupuesto base de 98.531,07 euros IVA incluido y un valor estimado de 89.573,70 euros. El contrato, publicado este 16 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se tramita por procedimiento abierto y se divide en tres lotes, uno por cada sede prevista: los pabellones Serrano Macayo, San Jorge y Moctezuma.

El plazo de ejecución será de dos meses, correspondientes a julio y agosto de 2026, y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 31 de marzo a las 14.00 horas. La apertura de la documentación administrativa y de la oferta económica está fijada para el 15 de abril, a las 10.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres.

Jorge Valiente

Según el pliego de prescripciones técnicas, el programa está dirigido a menores de entre 5 y 12 años y se plantea como un recurso socioeducativo para favorecer la conciliación familiar durante el verano, además de ofrecer actividades lúdicas, deportivas, culturales, medioambientales y recreativas. El documento justifica la contratación externa porque el IMAS no dispone de medios personales ni organizativos suficientes para asumir directamente el servicio.

Tres campamentos y cuatro periodos

El contrato se estructura en tres lotes en función de los espacios donde se desarrollarán las actividades. El primero corresponde al campamento del pabellón Serrano Macayo, en la zona centro; el segundo, al pabellón San Jorge, en la Mejostilla; y el tercero, al pabellón Moctezuma, en la zona sur de la ciudad. Cada uno de los lotes cuenta con un presupuesto de 29.857,90 euros más IVA.

Los campamentos se celebrarán en cuatro periodos: del 1 al 15 de julio, del 16 al 30 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17 al 28 de agosto. El horario será de 8.30 a 15.30 horas, con dos turnos de entrada, a las 8.30 y a las 9.30 horas.

El pliego técnico prevé 50 plazas por quincena en cada campamento, con una reserva del 5% para menores con discapacidad o necesidades específicas, siempre que no requieran atención individual especializada. Además, se establecen dos cupos de acceso: un 60% general, cuya gestión corresponderá a la empresa adjudicataria, y un 40% reservado para derivación del IMAS para menores en situación de vulnerabilidad. Las plazas reservadas que no se cubran pasarán al cupo general.

Personal, seguros y criterios de adjudicación

Cada lote deberá contar con cinco monitores, a razón de uno por cada diez menores, y un coordinador que también actuará como monitor de apoyo. Uno de los integrantes del equipo deberá disponer de la cualificación necesaria para trabajar con menores con discapacidad. El pliego también exige que el personal cuente con titulaciones oficiales de director, coordinador o monitor de ocio y tiempo libre infantil y juvenil, así como certificación negativa por delitos contra la libertad e integridad sexual.

La empresa deberá aportar además los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, incluyendo hinchables adecuados al verano y material de apoyo para piscina en el caso de menores que no sepan nadar.

La adjudicación se resolverá mediante criterios evaluables por fórmula. La oferta económica tendrá un peso de 49 puntos y las mejoras de carácter social, 51. El contrato no contempla subasta electrónica y permitirá concurrir a uno o varios lotes, con un máximo de tres por licitador.