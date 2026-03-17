Apoyo empresarial
Cáceres acoge una escuela de micronegocios para apoyar el emprendimiento local
El programa, impulsado por el gobierno local y la Fundación Maimona y cofinanciado por el Sexpe, tendrá lugar del 17 de marzo al 2 de julio en la ciudad
El Ayuntamiento de Cáceres y la Fundación Maimona han puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Micronegocios, un programa de acompañamiento práctico al emprendimiento dirigido a personas que desean iniciar un proyecto empresarial o a pequeñas empresas que buscan consolidar su actividad.
La iniciativa, cofinanciada por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), se desarrollará entre el 17 de marzo y el 2 de julio en las instalaciones de AldeaLab, un espacio municipal orientado al impulso del emprendimiento y la innovación en la capital cacereña.
El programa está diseñado para ofrecer apoyo a personas que se encuentran en diferentes fases de su proceso emprendedor, desde quienes están valorando una primera idea hasta quienes ya cuentan con un micronegocio y necesitan reorganizar su proyecto para avanzar con mayor claridad.
Acompañamiento práctico y experiencia compartida
El concejal de Empresa, Emilio Borrega, ha señalado que esta iniciativa busca "impulsar el emprendimiento desde la experiencia real, combinando práctica, acompañamiento y desarrollo personal para que cada persona construya un proyecto viable, coherente con su forma de vivir y con impacto en su territorio", ha afirmado.
El edil ha destacado que los participantes contarán con el apoyo de un equipo técnico especializado y con la colaboración de otras personas emprendedoras y empresarias que compartirán su experiencia y aprendizajes durante el proceso formativo.
Según ha explicado Borrega, la escuela pretende acompañar a los participantes desde la fase inicial de descubrimiento emprendedor hasta la creación o consolidación de su propio negocio. En este sentido, ha subrayado que "emprender no es solo crear un negocio, sino construir un proyecto que tenga sentido, que sea sostenible y que encaje con quién es el emprendedor".
Apoyo al tejido empresarial local
El Ayuntamiento de Cáceres considera esta iniciativa una herramienta para reforzar el tejido empresarial local y fomentar nuevas oportunidades económicas en la ciudad. "Apoyamos al tejido empresarial de la ciudad porque, además de dinamizar la economía, también sirve para crear empleo y fijar población, evitando que los cacereños y cacereñas tengan que abandonar su ciudad para iniciar su proyecto vital", ha señalado Borrega, quien ha subrayado que la Escuela de Micronegocios se plantea como un recurso más al servicio de quienes desean iniciar o mejorar su proyecto empresarial.
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