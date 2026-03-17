Una cita imperdible
Del 23 de marzo al 5 de abril: las casetas del mercadillo de la Semana Santa de Cáceres ya están en Cánovas
Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el consistorio prepara el tradicional mercadillo en el Paseo de Cánovas, donde se darán cita artesanos y comerciantes hasta el 5 de abril
Tic, tac. Tic, tac. Cáceres está preparándose para sus días favoritos del año. La Semana Santa está muy cerca, quedan menos de dos semanas para el Domingo de Ramos y ese ambiente ya se está viviendo en la calle. De hecho, ya se han celebrado algunas actividades que han llevado el incienso a la calle y han hecho que las ganas aumenten más y más. Con los nervios ya a flor de piel y los preparativos en marcha, el Ayuntamiento de Cáceres ha comenzado la instalación en el Paseo de Cánovas de los puestos para el típico mercadillo.
El contrato para este mercado abarca del 16 de marzo al 16 de abril, aunque los puestos estarán abiertos del 23 de marzo al 5 de abril. Estaba prevista la instalación de 35 casetas. Sin embargo, la relación definitiva de adjudicatarios de módulos apenas abarcan 28 personas o empresas.
Este mercado siempre se celebra en este céntrico paseo, ofreciendo puestos de artesanía, gastronomía, regalos, artículos de temporada y productos locales. Es un evento tradicional, organizado por la Asociación de Comerciantes y Artesanos, ideal para disfrutar de la cultura local y la artesanía. Durante esos días, la zona se convierte en un punto de visita obligado, combinando la tradición religiosa con la oferta comercial de la ciudad.
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