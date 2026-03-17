Agenda cultural
Cáceres recibe 'Michael’s Legacy', un espectáculo que celebra el legado y la magia de Michael Jackson con música en vivo
El público cacereño podrá disfrutar de una variada oferta de ocio, desde cine con 'La tarta del presidente' hasta un espectáculo musical, además de una actividad para practicar inglés
Tres opciones para todos los públicos en la ciudad.
Proyección de la película 'La tarta del presidente' en la Filmoteca de Extremadura
El próximo 17 de marzo, de 19.30 a 21.00, la Filmoteca de Extremadura acogerá la proyección de La tarta del presidente, un aclamado debut cinematográfico que narra la historia de Lamia, una niña de nueve años que debe ingeniárselas para reunir los ingredientes de la tarta obligatoria para el cumpleaños del presidente Sadam Husein, mientras la población lucha por sobrevivir bajo las sanciones en Irak. La película ha recibido reconocimientos internacionales, incluyendo la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes 2025 y una nominación a Mejor dirección novel en los Premios del Sindicato de Directores (DGA) 2025.
'Michael’s Legacy' llega al Palacio de Congresos de Cáceres
Este martes a las 21.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá Michael’s Legacy, un espectacular tributo al legendario Michael Jackson. Creado por la 'Jackson Dance Company', el espectáculo combina voces y música en directo, una banda en vivo y un amplio cuerpo de baile, recreando el estilo y la energía de las giras del Rey del Pop. La puesta en escena incluye coreografías emblemáticas que repasan los grandes éxitos del artista, ofreciendo un espectáculo musical para todos los públicos que celebra su legado y la magia de su música.
Tarde de inglés, juegos y diversión
Este evento en el espacio SAAL, de 20.00 a 22.00, ofrece un lugar ideal para practicar inglés de manera divertida. Los asistentes podrán participar en juegos, conversaciones y disfrutar de picoteo mientras mejoran sus habilidades lingüísticas en un ambiente relajado y entretenido.
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