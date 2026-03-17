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Sector empresarial

La Cámara de Comercio de Cáceres acoge una jornada sobre la nueva regulación de envases

El encuentro servirá para analizar de forma práctica la nueva Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de Envases y su impacto en empresas, gestores de residuos y administraciones públicas

Edificio de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Edificio de la Cámara de Comercio de Cáceres. / El Periódico

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres celebra este martes, a partir de las diez de la mañana, una jornada gratuita sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de Envases, un cambio regulatorio que afecta de lleno a fabricantes, distribuidores, gestores de residuos y administraciones en un momento clave para la economía circular. La sede de la Cámara en la capital cacereña acoge esta convocatoria con el objetivo de analizar de forma práctica los retos jurídicos, técnicos y operativos del nuevo marco normativo sobre envases y residuos.

La jornada está dirigida a empresas productoras y envasadoras, distribuidores, grandes superficies, gestores de residuos, administraciones públicas, entidades locales, asociaciones empresariales y consultores especializados en medio ambiente. En una provincia con un tejido empresarial muy vinculado al comercio, la agroalimentación y la distribución, el alcance de esta normativa introduce una nueva capa de exigencia que obliga a revisar procedimientos internos y costes de cumplimiento.

La cita reunirá a representantes institucionales, especialistas y agentes nacionales e internacionales del sector para compartir experiencias, exponer buenas prácticas y analizar el impacto que la aplicación de la RAP tendrá tanto en las empresas como en las administraciones públicas.

Durante el encuentro se repasarán las principales obligaciones que establece la normativa vigente en materia de envases, así como los cambios que deberán afrontar las entidades implicadas en su producción, distribución y gestión. También se ofrecerá una perspectiva práctica sobre las fórmulas de adaptación al nuevo marco regulatorio y sobre sus efectos en la actividad empresarial y en la gestión pública.

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Impulsada por ECOTIC Envases en colaboración con la Cámara de Comercio de Cáceres, esta iniciativa aspira a convertirse en un punto de encuentro para la información, el diálogo y la colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor del envase. El objetivo es favorecer el intercambio de conocimiento y la búsqueda conjunta de soluciones ante los retos que plantea la transición hacia modelos de producción y gestión más sostenibles.

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