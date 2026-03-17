La Cofradía del Amor de Cáceres: la hermandad colegiada pionera con las mujeres cofrades

Ligada al colegio San José de Cáceres, la Cofradía del Amor llena las calles de la ciudad en dos ocasiones de una indumentaria especial. La primera de ellas transcurre en la tarde del Domingo de Ramos, como uno de los primeros platos de la Semana Santa cacereña, con el Señor de las Penas. La segunda de ellas no llega hasta el Jueves Santo, coincidiendo con la Vera Cruz, una de los clásicos, y sacando a la imagen titular, el Cristo del Amor, y con él, la Virgen de la Caridad.

Las tres tallas reciben su debida devoción en la capilla del colegio de la zona de la plaza de Italia o de Obispo Galarza, en la pequeña cuesta de la calle de Santa Gertrudis. "Nos consideramos parte de la familia tellista, ya que la fundadora del colegio fue la madre Matilde", cuenta Consolis Palacios, Mayordoma de la cofradía.

Cristo del Amor. / Pablo Parra

Un hecho que no muchos conocen es que si la Semana Santa cacereña actual es como es, en parte es gracias al Amor. ¿Por qué? "Somos la primera cofradía que permitió a las mujeres cargar, y la primera que tuvo a una Mayordoma, María Rosa Gómez-Caro Barrantes", cuenta. Hoy día son muchas las mujeres que participan en los actos penitenciales, pero no hay que olvidar quienes fueron los precursores.

Novedades

Este año la cofradía tendrá novedades, aunque en algunas prefieren no entrar en detalles. "El Cristo va a salir este año con una novedad en lo que es la decoración del paso, pero no puedo avanzar nada más", adelanta. En cuanto a la Virgen, este año estrenará un puñal y el pañuelo que lleva con ella pertenece al torero Morante de la Puebla.

Con unos 700 hermanos, Palacios comenta que el mayor miedo de la cofradía cuando llegan estas fechas es la incertidumbre de lograr el número mínimo necesario para salir en procesión. En cada desfile pueden salir entre 100 y 200 personas, pero no todos los hermanos salen en la procesión. "Tenemos la suerte de que muchos son mayores que, aunque decidan no salir, sí nos ayudan en los actos y cultos".

Virgen de la Caridad. / Pablo Parra

Esa preocupación existe también en otras cofradías, especialmente en las pequeñas. "Lo hemos hablado con otros mayordomos y existe la misma preocupación de saber si cuando llegue nuestra estación de penitencia podremos salir a la calle porque tengamos suficientes hermanos".

Ayuda la pequeña representación que suele haber de los alumnos del colegio, y del mismo modo el papel de los jóvenes viene a ser importante. "El sábado estuvimos con el montaje de los pasos y quedé sorprendida porque vinieron bastantes jóvenes a ayudar con las andas, montar los pasos...", señala. La clave que utilizó la responsable del grupo joven fue "invitarles a desayunar". "Son oleadas: unas veces vienen muchos jóvenes y otras veces vemos poquitos".

Los niños también cargan

Una de las peculiaridades que tiene la cofradía es que los niños cuentan con un paso propio. Esto les sirve como un entrenamiento para cuando lleguen a cargar los pasos grandes. "Empiezan de cero y tienen que acostumbrarse, ir tomando el vocabulario y aprendiendo la forma de cargar en nuestra ciudad", cuenta Tomás Paredes, tesorero y jefe de paso infantil.

Salen unos 14 niños y adolescentes, con unas edades comprendidas entre los 11 y los 19 años, en la procesión del Jueves Santo con Nuestro Padre Jesús de la Entrega. "Los que llevan ya unos años se nota que ya van con esa tradición y ese aprendizaje, pero a los que vienen nuevos tenemos que enseñarles", añade. "La verdad es que el grupito que está vienen encantados, y además ensayamos cuatro fines de semana antes de Semana Santa".

Indumentaria hebrea

Quien haya visto cualquiera de las dos procesiones de la cofradía habrá podido ver que la indumentaria es bastante diferente a la que se suele ver: es una vestimenta hebrea. Esto se debe a que es una de las condiciones que pusieron las Hijas de María Madre de la Iglesia, congregación del colegio que, además, es dueña del Cristo del Amor.

"Nos lo tienen cedido a nosotros para su devoción, pero el Cristo es suyo", explica Ángel Manuel Rojo, secretario y veterano miembro de la cofradía. El Cristo tiene una cesión, pero a diferencia de la Virgen que es "para siempre", esta hay que renovarse con cualquier cambio de madre superiora en la comunidad.

Niño con turbante y adulto con verduguillo. / Pablo Parra

En su origen, todos llevaban el turbante, pero finalmente, al ser una estación de penitencia, se decidió que los hermanos de carga llevaran la cara tapada. Así, los adultos desfilan con el verduguillo y los niños con el turbante. "Si un hermano, que no sea de carga, tiene dificultades respiratorias, se le permite ir con el turbante. No iría en contra de los estatutos".

Historia

La Cofradía del Amor nace en el año 1989, y su primer desfile tiene lugar el Domingo de Ramos de 1990. Fue aquí cuando llegó la novedad de que las mujeres pudieran cargar, algo inédito hasta entonces. El itinerario era enorme: salía de San José y llegaba hasta Santa Clara, para volver por los adarves. Procesionaba por entonces el Amor en solitario.

"Teníamos un problema con la puerta de la iglesia, pues era más pequeña que la original", explica Rojo. Para salir, algunos hermanos tenían que cargar al Cristo hasta las andas que ya lo esperaban en la calle. Allí se anclaba y comenzaba la procesión.

Señor de las Penas. / Pablo Parra

En 1994 se sumó la Virgen de la Caridad, una talla hermosa, como su Cristo, perteneciente en su origen a la Diócesis. Con la Virgen el problema era el mismo, pero la solución fue distinta: salir de la parroquia de San José. La Virgen salía de la cercana iglesia y a la altura del colegio se sumaba el Cristo.

Además, ese mismo año se decidió cambiar la salida de día, pasando al Jueves Santo actual, pero reservándose el derecho a poder salir en el futuro en una segunda procesión el Domingo de Ramos.

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Dicho y hecho. En 2000 se adquiere la imagen del Señor de las Penas, una talla de finales del siglo XVI o principios del XVII que no sale hasta el año siguiente. Lo hace, además, lejos de su barrio: de la concatedral de Santa María. Sube la cuesta de la compañía y acaba llegando a San José. Realiza este recorrido hasta 2008, cuando cambia de emplazamiento al actual.